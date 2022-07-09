"У Путіна немає виходу": генерал пояснив, чому Україна поверне Крим і Донбас

Крим і Донбас вдасться повернути, навіть якщо Путін залишиться при владі в Росії – Маломуж / Фото УНІАН

Україна може повернути Крим і Донбас наступного року, навіть якщо Путін залишатиметься при владі в Росії. Про це в інтерв'ю Главреду заявив голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії України Микола Маломуж.

За словами генерала, свою поразку в Україні Путін представить, як черговий "жест доброї волі" з боку Росії.

"У Путіна немає іншого виходу – або воювати далі ядерними засобами, або домовлятися. Росія буде відступати і формувати статус-кво. Путін буде змушений продемонструвати черговий "жест доброї волі" на кшталт відступу з острова Зміїний або з Київської, Чернігівської та Сумської областей, особливо якщо Захід погодиться, щоб він ще залишався при владі в ослабленій Росії", – вважає Микола Маломуж.

При цьому генерал визнає, що відхід Путіна від влади прискорив би реалізацію оптимістичного сценарію зі звільнення всіх окупованих Росією територій України, включаючи Крим.

"Будь-хто, хто б не прийшов на зміну Путіну, навіть якщо зараз він начебто підтримує агресію, почне шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася. ...Хоча за Крим будь-який наступник Путіна ще спробує боротися, проте особливих перспектив утримати його вже не буде", – зазначив Маломуж.

Крім того, генерал запевнив, що Росія не здійснить повторної спроби напасти на Україну, якщо Путін втримається при владі.

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"Багато хто говорить про те, що, якщо Путін залишиться, то через деякий час він знову нападе. Але я переконаний, що можливостей напасти у нього буде дуже мало, тому що він програє в Україні, і програє стратегічно. Якщо санкції залишатимуться, то Росія програє і економічно, і політично, і енергетично", – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у війні з Росією починається переломний момент, і українська сторона стала наносити удари по російських тилах.

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