Видавити ворога з півдня і "закрити" Крим: експерт оцінив постачання нових HIMARS для ЗСУ

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Військовий експерт Сергій Грабський прокоментував інформацію про намір США передати Україні нові системи РСЗВ HIMARS і далекобійні ракети до них.

Нове американське озброєння допоможе ЗСУ звільнити окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також Мелітополь, підкреслив він у коментарі Espreso.TV.

"Якщо ми вирішимо питання звільнення правого берега Херсона, ми фактично ліквідуємо загрозу для Миколаєва і Одеси в найближчій перспективі. А якщо говорити про подальшу перспективу, то на цьому плани Москви з просування до Придністров'я і окупації Молдови будуть виглядати ще більш сумнівними", – пояснює експерт.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що з новими далекобійними американськими РСЗВ Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

"Для нас це означає можливість проведення більш активних операцій вже в Північній Таврії (тимчасово окуповані райони Херсонської та Запорізької областей), тому що противнику буде дуже важко забезпечити те відносно невелике угруповання, яке є там на сьогоднішній день", — вважає експерт.

Грабський додав, що Україна зможе проводити більш активні дії і "видавлювати" противника у напрямку На Мелітополь, який є "ключем до всієї Північної Таврії і виходом на Крим".

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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