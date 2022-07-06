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Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

6 липня 2022, 01:37

Теоретично загроза для Кримського мосту існує вже зараз, коли Збройні сили України отримали західне озброєння.

Кримський міст
Кримський міст можна якщо не знищити, то нанести пошкодження / Колаж Igor Smelyansky, twitter.com/Krymsky_bridge

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука оцінив шанси того, що захисники України зможуть вдарити по Кримському мосту із західної зброї, яка вже знаходиться на озброєнні ЗСУ.

За його словами, теоретично загроза для Кримського мосту існує.

"Чи є загроза? Теоретично є, але практично, на жаль, я такої загрози поки не бачу. Хотілося б, але...", - сказав Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Навчання окупантів щодо захисту естакади, які проводить країна-агресорка, колишній заступник міністра назвав "черговим пропагандистським трюком, щоби з ненавистю до України мобілізувати своє населення".

"Я не знаю, чи ставиться військовим керівництвом України таке завдання – знищити Кримський міст. Але навіть якщо не знищити, а завдати відчутної шкоди цій споруді, то починати, з моєї точки зору, треба зі знищення системи ППО, яка створена навколо цього мосту", - додав Георгій Тука.

Як повідомляв Главред, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У Мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що на озброєння ЗСУ надійшли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. У комплекті з ними союзники поставили реактивні снаряди дальністю до 80 км. Якби мова йшла про оперативно-тактичні ракети для HIMARS дальністю до 300 км, то українські захисники змогли б наносити удари по Кримському мосту.

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