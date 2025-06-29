У травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року.

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Літній наступ Росії провалюється / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Коротко:

Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси

На Сумському напрямку російські війська повністю зупинилися

Окупанти мають перевагу в живій силі та безпілотниках

Літній наступ Росії в Україні триває всього кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах, однак він уже зазнає невдачі. Про це пише The Telegraph.

У матеріалі наголошується, що фронт, уздовж якого йде російський наступ, простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ліній фронту в Донецьку і Дніпрі.

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"Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси, удосконалюючи тактику і покращуючи координацію ракетних ударів і ударів безпілотників. Спочатку були ознаки того, що це окупиться", - пишуть журналісти.

За їхніми словами, у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, захоплюючи в середньому, згідно з даними DeepState, 5,5 квадратної милі на день - удвічі більше, ніж у квітні. При цьому, як ідеться, стабільні успіхи російської армії спостерігаються на Донеччині, особливо між Покровськом і Костянтинівкою - двома ключовими цілями Москви. Але "через кілька тижнів після початку кампанії імпульс згасає".

"У росіян зараз насправді немає можливості почати щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні", - сказала виданню аналітик з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

На Сумському напрямку російські війська, схоже, повністю зупинилися, пишуть журналісти. За словами українського військового аналітика Павла Нарожного, головною метою Росії в регіоні була Юнаківка, розташована безпосередньо на дорозі, що з'єднує Росію з центром Сум. Якщо Росії вдасться захопити місто, каже він, то це буде "катастрофою" для України.

"Ліс веде прямо до міста Суми, тому, якщо їм вдасться підкинути артилерію в Юнаківку і в ліс, вони зможуть дістатися до міста Суми з артилерією", - пояснив Нарожний.

Російський наступ загалом зупинився, хоча окупанти мають перевагу в живій силі та безпілотниках, але, як сказав виданню високопоставлений український офіцер, який воює на Куп'янському напрямку, російська піхота "дуже погано навчена, якщо взагалі навчена".

Що стосується Донеччини, то, як наголосило видання, якщо російські війська зможуть узяти Костянтинівку, то це прокладе їм шлях для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, що наблизить Росію до контролю над усім Донбасом. Але, наголошується в статті, з огляду на нинішні темпи російського наступу і погану підготовку їхніх бійців, це малоймовірно.

"Щоб узяти Краматорськ, їм знадобиться додатково 100 000 бійців", - сказав виданню український сержант, додавши, що росіянам, щоб узяти Авдіївку, потрібно було 40 000, щоб узяти Бахмут - 70 000, зокрема й дуже добре навчених і боєздатних найманців "Вагнера".

Те, що Росія розпорошує свої сили по всій Україні, а не зосереджує їх в одному регіоні, свідчить, що її метою є захоплення всієї країни, а не лише чотирьох областей, які вона незаконно анексувала 2022 року, зазначило видання.

"Ми спостерігаємо суттєве посилення ударів із січня 2025 року, і за останні шість місяців ситуація тільки погіршилася. Це спроба змусити людей покинути свої домівки та полегшити в майбутньому захоплення цих міст. Зрештою, ми знову побачимо визнання наміру захопити всю Україну", - додала експертка Еванс з ISW.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також розповсюджує у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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