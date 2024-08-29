Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

Для розслідування катастрофи F-16 будуть запрошені міжнародні експерти, пише CNN.

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Загинув український пілот Олексій Месь / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Х/Сергій Погребецький

Український пілот Олексій Месь загинув під час аварії переданого ЗСУ західного винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на джерело у Збройних силах України.

За словами неназваного військового, пілот Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня. Джерело додало, що українського героя поховали в четвер, 29 серпня.

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Катастрофа F-16, за словами джерела, розслідується і для участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.

Зазначимо, що раніше низка українських ЗМІ повідомляла про загибель пілота Олексія Меся з посиланням на некролог.

Крім того, Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про те, що пілот Олексій Месь загинув під час відбиття масованого удару РФ по Україні.

При цьому в повідомленні не уточнюються деталі загибелі українського пілота.

Що відомо про загиблого пілота ЗСУ

Як уточнює CNN, у загиблого українця був позивний "Moonfish" і керував західним винищувачем F-16, першу партію цих літаків Україна отримала влітку цього року.

Лучанин Месь Олексій Сергійович, 20 жовтня 1993 року народження, проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки - заступника командира операційної групи.

Катастрофа F-16 ЗСУ

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Джерело видання стверджує, що причиною авіакатастрофи стало не те, що F-16 збили, а найімовірніше помилився сам пілот винищувача. Цього дня американські літаки брали участь у відбитті однієї з найбільших атак агресора на Україну.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Раніше повідомлялося, що вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ. Україна довго чекала на винищувачі F-16 і нарешті вони працюють в українському небі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що F-16 уже завдають успішних ударів по агресору. Винищувачі F-16 завдали перших авіаударів і не збираються зупинятися.

Як повідомлялося раніше, проблему авіабомб можуть винищувачі F-16 з відповідними ракетами. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

/ Инфографика: Главред

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