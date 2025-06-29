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Росія готує нищівні удари по Україні: яку нову зброю хоче застосувати ворог

Марія Николишин
29 червня 2025, 10:56
760
Окупанти прагнуть вдосконалити свої удари по Україні.
Росія готує нищівні удари по Україні: яку нову зброю хоче застосувати ворог
РФ нарощує виробництво Шахедів / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Росія збільшує виробництво дронів-камікадзе типу Шахед
  • Також ворог проводить експерименти новітньою ракетою-бомбою Гром-Е1
  • Мета росіян – завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі

Країна-агресор Росія проводить експерименти зі своєю новітньою ракетою-бомбою Гром-Е1 та збільшує виробництво дронів-камікадзе типу Шахед. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ворог прагне вдосконалити свої удари задля придушення української протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

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Повідомляється, що 28 червня українська ППО збила нову російську гібридну ракетно-бомбову систему Гром-1 на околицях Дніпра. Противник створив цю бомбу, намагаючись збільшити дальність та точність КАБів для збереження літаків-носіїв.

В ISW зауважили, що Росія вже давно використовує реактивні двигуни на цих бомбах для збільшення їх дальності, а під час удару по Дніпру, ймовірно, застосувала бомбу з полегшеною бойовою частиною, щоб зменшити вагу й збільшити дальність польоту.

Аналітики вважають, що росіяни, ймовірно, вперше застосували Гром-1 у серпні 2024 року під час удару по Костянтинівці Донецької області. Наразі ворог не налагодив масове виробництво таких боєприпасів.

Росія готує нищівні удари по Україні: яку нову зброю хоче застосувати ворог
Ракета-бомба Гром-Е1 / Інфографіка: Главред

"Супутникові знімки з жовтня 2024 року та червня 2025 року свідчать про розширення Росією заводу з виробництва Шахедів у межах особливої економічної зони Алабуга у Татарстані", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, Росія побудувала 4 нові об'єкти на площі близько 163 гектарів між жовтнем 2024 та червнем 2025 року, ще одна ділянка площею 30 гектарів перебуває на стадії будівництва.

"Окупанти будують, зокрема, гуртожитки для працівників заводу. За даними японських ЗМІ, Північна Корея готується направити 25 тисяч працівників на підприємства в Алабузі", - пише ISW.

Росія готує нищівні удари по Україні: яку нову зброю хоче застосувати ворог
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі Полтавської області постраждало одне із підприємств, сталася пожежа.

В Повітряних силах розповіли, що країна-агресор Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів повітряного нападу. Так, 249 цілей збито вогневими засобами, ще 226 – локаційно втрачені.

Варто додати, що відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Відомо, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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