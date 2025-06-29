Вдова Мунфіша і мама Джуса розповіли про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

Максим Устименко загинув у ніч на неділю, відбиваючи повітряний напад РФ.

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Максим Устименко / колаж: Главред, фото: facebook.com/lilia.aver.anova

Коротко:

Максим Устименко був однокурсником Андрія (Джуса) Пільщикова

Мама Джуса назвала Устименка "супер-інтеллектом групи"

У Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася Юлія Месь - дружина загиблого пілота Олексія Меся (позивний "Мунфіш").

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"Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко та Олексій Месь", - підписала фото Юлія.

Відомо, що Максим Устименко був однокурсником Андрія (Джуса) Пільщикова, також українського льотчика, який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року в Житомирській області.

Про це розповіла мама Джуса Лілія Авер'янова.

"Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще захищати Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але в нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі", - написала Авер'янова.

Інфографіка: Главред

Загиблі пілоти України:

25 серпня 2023 року в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус". Разом з Андрієм Пільщиковим у небі над Житомирщиною загинули майори авіації В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

29 червня 2025 року в Повітряних силах ЗС України повідомили, що Максим Устименко загинув у ніч на неділю, відбиваючи повітряний напад РФ.

"Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої - його літак зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг", - розповіли у ЗС ЗСУ.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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