Найбільшу в Україні шахту підірвали, щоб закрити шлях РФ: в NYT розкрили деталі

Шахту коксівного вугілля під Покровськом, яка була однією з основних для сталеливарної промисловості України, довелося зупинити та підірвати. Таке рішення прийняли, щоб не дозволити російським окупантам використати її для перекидання військ в тил ЗСУ. Про це пише The New York Times.

Шахта, що знаходиться поруч із фронтом в селі Піщане, стала надто небезпечною через постійні обстріли з боку окупантів. Шахтарі розповіли журналістам видання, що російські обстріли призводили до жертв серед працівників.

На початку грудня 2024 року шахтарі були змушені спускатися через стовбур, який знаходився далі від фронту, через що спуск тривав значно довже — до двох годин. Назад шахтарі поверталися через конвеєрні стрічки, які транспортували видобуте вугілля.

Крім цього, часті пошкодження електропостачання та вентиляційних систем змушували шахтарів нерідко евакуюватися. Незважаючи на ці труднощі, утримання шахти в робочому стані було критично важливим для економіки України, оскільки вона постачала вугілля необхідної марки для металургів.

У середині грудня російські війська наблизилися до шахти на відстань 1,5 км. Якщо б окупанти захопили вхід №3, вони могли б використати підземні тунелі для обходу українських позицій. Щоб не допустити цього, шахтарі разом з військовими заклали вибухівку під стовбуром і підірвали його приблизно 20 грудня.

Представник "Метінвесту" підтвердив, що вибухівку також заклали в двох інших, більш західних стволах підприємства, розташованих біля сіл Котлине та Вдале. Наразі не відомо, чи були вони підірвані.

У понеділок, 13 січня Міністерство оборони Росії повідомило про захоплення села Піщаного.

Шахта була однією з найбільших в Україні та Східній Європі. Після початку війни її робота частково зупинилася, але відновилася у 2023 році. До середини грудня 2023 року видобуток вугілля на шахті зменшився, з 7000 тонн на добу до 2000 тонн.

Нагадаємо, в Україні зупинили видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську через наближення російських військ. За даними джерел у металургійній галузі, шахтарі працюють лише на поверхні. Російські війська зараз знаходяться менш ніж за два кілометри від шахти.

Компанія "Метінвест" офіційно призупинила роботу Покровської вугільної групи через погіршення ситуації на фронті, дефіцит електроенергії та проблеми з безпекою. Евакуйованим надається фінансова допомога та забезпечення житлом.

Як повідомляв Главред, російська армія намагається взяти Покровськ в оточення, але наразі немає підстав говорити про його напівоточення. Військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз у напівоточенні опинилися російські війська, які намагаються пробитися з селища Шевченко на Удачне.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.