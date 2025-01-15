'Залізли самі': на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі

Покровську наразі оточення абсолютно не загрожує.

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Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Головне із заяви експерта:

Росіяни опинились в напівоточенні на Покровському напрямку

На Покровськ зараз ведуть 2 дороги

Армія країни-агресора Росії прагне взяти в оточення Покровськ на Донеччині. Однак, наразі немає підстав говорити про напівоточення цього міста. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, передає 24 Канал.

За його словами, на Покровському напрямку є напівоточення, але в ньому опинилися не українські військові.

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"У напівоточенні головна колона росіян, яка намагається пробитися з селища Шевченко на Удачне, що на південь від Покровська", – наголосив він.

Світан підкреслив, що російські окупанти самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу – угруповання з Удачного, а також ще з півдня угруповання українських захисників.

На його думку, якщо зараз хоча б одна наша бригада вирушить з півдня вдарити по росіянах, а з півночі в цей момент відпрацюють наші Покровські частини – то буде повне оточення російському угрупованню, яке вирушило з селища Шевченко в бік Удачного.

Експерт також нагадав, що на Покровськ зараз ведуть 2 дороги: основна траса з заходу з боку Павлограда та з півночі з Добропілля, якій взагалі нічого не загрожує наразі. Тобто відбувається постачання нашого Покровського угруповання з 2 серйозних напрямків.

"Нічого Покровську наразі з погляду напівоточення чи оточення абсолютно не загрожує. Це у росіян проблеми", – заявив Світан.

Крім того, вважає він, говорити про якесь напівоточення у Покровську можна лише в одному випадку: якщо росіяни зайдуть з Мирнограда, почнуть обходити його по півночі й виходити на трасу Добропілля – Покровськ і водночас витіснять наш гарнізон з Удачного та вийдуть на трасу з Павлограда на Покровськ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що на Покровському напрямку армія країни-агресора РФ має намір використати тактику "котла", спробувавши оточити підрозділи ЗСУ.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у Торецьку Донецької області тривають бої, Торецьк не перебуває під повним контролем окупантів.

У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ заявили, що військовослужбовці з КНДР на території Курської області країни-агресорки Росії здійснили невдалу спробу штурму українських військових.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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