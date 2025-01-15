Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Залізли самі": на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі

Марія Николишин
15 січня 2025, 09:01
225
Покровську наразі оточення абсолютно не загрожує.
'Залізли самі': на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі
Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Головне із заяви експерта:

  • Росіяни опинились в напівоточенні на Покровському напрямку
  • На Покровськ зараз ведуть 2 дороги

Армія країни-агресора Росії прагне взяти в оточення Покровськ на Донеччині. Однак, наразі немає підстав говорити про напівоточення цього міста. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, передає 24 Канал.

За його словами, на Покровському напрямку є напівоточення, але в ньому опинилися не українські військові.

відео дня

"У напівоточенні головна колона росіян, яка намагається пробитися з селища Шевченко на Удачне, що на південь від Покровська", – наголосив він.

Світан підкреслив, що російські окупанти самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу – угруповання з Удачного, а також ще з півдня угруповання українських захисників.

На його думку, якщо зараз хоча б одна наша бригада вирушить з півдня вдарити по росіянах, а з півночі в цей момент відпрацюють наші Покровські частини – то буде повне оточення російському угрупованню, яке вирушило з селища Шевченко в бік Удачного.

Експерт також нагадав, що на Покровськ зараз ведуть 2 дороги: основна траса з заходу з боку Павлограда та з півночі з Добропілля, якій взагалі нічого не загрожує наразі. Тобто відбувається постачання нашого Покровського угруповання з 2 серйозних напрямків.

"Нічого Покровську наразі з погляду напівоточення чи оточення абсолютно не загрожує. Це у росіян проблеми", – заявив Світан.

Крім того, вважає він, говорити про якесь напівоточення у Покровську можна лише в одному випадку: якщо росіяни зайдуть з Мирнограда, почнуть обходити його по півночі й виходити на трасу Добропілля – Покровськ і водночас витіснять наш гарнізон з Удачного та вийдуть на трасу з Павлограда на Покровськ.

'Залізли самі': на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що на Покровському напрямку армія країни-агресора РФ має намір використати тактику "котла", спробувавши оточити підрозділи ЗСУ.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у Торецьку Донецької області тривають бої, Торецьк не перебуває під повним контролем окупантів.

У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ заявили, що військовослужбовці з КНДР на території Курської області країни-агресорки Росії здійснили невдалу спробу штурму українських військових.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

10:43Україна
Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

10:33Україна
"Пошкодження, з руйнуваннями": РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

"Пошкодження, з руйнуваннями": РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

10:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Замість традиційного борщу: найситніша перша страва - божественно смачно

Замість традиційного борщу: найситніша перша страва - божественно смачно

Найшвидший рецепт страви з лаваша за 5 хвилин: пальчики оближеш

Найшвидший рецепт страви з лаваша за 5 хвилин: пальчики оближеш

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - зловживання, Козлам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - зловживання, Козлам - проблеми

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Шкода хлопця": що сталося з онуком Алли Пугачової у США

"Шкода хлопця": що сталося з онуком Алли Пугачової у США

Останні новини

10:43

Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

10:37

Діти Пугачової та Галкіна живуть окремо від батьків - причина

10:33

Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

10:26

Можуть влаштувати справжній "куролес": Ягун сказав, чого чекати від ЗСУ у 2025 роціВідео

10:11

Коли сіяти перець на розсаду 2025: точні дати для найкращого врожаю

Росія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ ЯгунРосія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ Ягун
10:04

"Пошкодження, з руйнуваннями": РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

10:00

Від морозів -15 до сильного потепління: якою буде погода в лютому в Україні

09:48

Масштабна пожежа в РФ: у Волгограді спалахнув нафтопереробний заводВідео

09:29

Ассія Ахат з'явилася в мережі та засвітила шикарне тіло

Реклама
09:28

Гороскоп на завтра 16 січня: Скорпіонам - божевільний день, Водоліям - прибуток

09:17

Після грандіозного скандалу: зрадниця Анна Asti залишилася без чоловіка - деталі

09:15

Мирні переговори: у МЗС відповіли, чи тиснуть на Київ у питанні завершення війни

09:01

"Залізли самі": на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі

08:53

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

08:10

Інавгурація Трампа: через тиждень багато карет офіційно перетворяться на гарбузиПогляд

08:02

"Ви б знали": Комаров засвітився з журналісткою на тлі чуток про розлучення

08:00

Путініста Пєвцова виганяють з усіх робочих місць у РФ

07:56

В Україні вводять екстрені вимкнення електроенергії: де не буде світла

07:41

Армія РФ окупувала село Янтарне в Донецькій області - DeepState

Реклама
07:10

Чим відрізняються 2 малюнки: треба знайти одну відмінність за 5 секунд

06:32

РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці

06:20

"Не ризикуйте": які міста України в небезпеці через новий наказ Путіна

06:10

Нафтові санкції для Росії: що буде намагатися робити ПутінПогляд

05:03

"Політичний піар": Ягун пояснив хитрість заяв Трампа про війну в Україні

04:54

Якого завершення війни в Україні хоче Трамп: генерал-майор назвав головну ідеюВідео

04:15

Що означає "стріляний горобець": лише одиниці зможуть пояснити фразуВідео

03:31

Як зрозуміти, що людина бреше: детектив назвав важливі сигнали

03:00

Навіщо потрібен "плавник" на даху автомобіля: водії будуть здивовані

02:44

Несподіване пояснення: чому в СРСР вимикачі та розетки робили так високо

02:07

Змова ФСБ: несподіваний прогноз бунту у РФ і повалення Путіна

01:30

"Розпочато кримінальне провадження": перші деталі у справі про побиття Wellboy

00:55

Більше снарядів, боєприпасів для Leopard і БпЛА: ФРН оновила список допомоги Києву

00:11

Іран у новій угоді з РФ відмовився визнати Крим російським

14 січня, вівторок
23:45

"Прорив кордону" росіянами: у Сумській ОВА розповіли про захід ворожих ДРГ

23:23

Христя Фріланд може замість Трюдо обійняти посаду прем'єра Канади - ЗМІ

23:19

Знову засяє: як прибрати бруд, що в'ївся, зі старої чавунної ванни

23:16

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила приголомшливу заяву про свій стан

22:57

Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

22:55

Не просто аксесуар: навіщо на машину ставлять спойлер

Реклама
22:54

Путініст Сергій Лазарєв не витримав і виїхав із РФ - що сталося

22:35

Дім "Мумій Троля" Іллі Лагутенка постраждав під час пожежі в Лос-Анджелесі - ЗМІ

22:32

4 знаки зодіаку, які ніколи не будуть самотніми

22:30

Що не так на картинці: лише одиниці знайдуть помилку за 4 секунди

22:11

Чому в супермаркетах немає вікон - професор пояснив дивний факт

22:11

"Завжди був лідером": на фронті загинув президент футбольного клубу

22:04

Гаубиця б'є на десятки кілометрів: Україні передадуть новітні САУ RCH 155Відео

22:03

Син Меладзе і Джанабаєвої заскочив батьків у незручний момент - деталі

21:39

Залишилися без дому: Маша Машкова розповіла, як пережила пожежі у СШАВідео

21:22

Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти