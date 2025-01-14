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Закриття шахти в Покровську: вугілля для металургів замінять американським

Віталій Кірсанов
14 січня 2025, 17:43
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У компанії запевнили, що не можуть ризикувати безпекою життя багатотисячного колективу.
шахта, Покровск
"Метінвест" призупиняє роботу шахти в Покровську / колаж: Главред, фото: metinvestholding, Суспільне

Коротко:

  • Безпека співробітників є пріоритетом для "Метінвесту"
  • Призупинення роботи підприємства - необхідний крок

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи через погіршення ситуації на лінії фронту, дефіцит електроенергії та проблеми з безпекою. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Безпека співробітників є пріоритетом для "Метінвесту", тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей. Усім співробітникам, які не залучені до процесів призупинення роботи, компанія надає можливість пройти оплачуване перенавчання і працевлаштуватися на активи "Метінвесту" в Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі. Евакуйованим співробітникам надають фінансову допомогу (підйомні, компенсацію оренди житла), безоплатне розміщення в гуртожитках, а також допомогу для дітей (влаштування в дитячі садки і школи)", - ідеться в повідомленні.

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Також у компанії є план дій, який допоможе забезпечити вугіллям і коксом для виробництва сталі металургійні активи Групи ("Каметсталь" і "Запоріжсталь"): українську сировину замінять коксівним вугіллям з американської United Coal Company, що входить до "Групи Метінвест", використання наявних нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткових поставок вугілля і коксу від сторонніх постачальників.

"Покровська вугільна група - це енергетичне серце української металургії, яке забезпечувало більшу частину експортних надходжень до бюджету України. Однак, в умовах щоденного загострення ситуації, ми не можемо ризикувати безпекою життя багатотисячного колективу, а також життям родин і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства - необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ і готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи і сам Покровськ після відбиття російської навали", - зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Закриття шахти в Покровську: вугілля для металургів замінять американським
/ Инфографика: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Нещодавно Главред із посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни писав, що російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська і Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. На думку експертів, просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику і спроможність українських військ поповнювати запаси і передислоковувати війська, внаслідок чого Сили оборони будуть змушені відступити на північ, що дасть змогу російським окупантам оточити Покровськ і Мирноград.

Аналітик Андрій Крамченков повідомив, що вже зафіксовано рух окупаційних сил з боку населеного пункту Удачне та на півдні безпосередньо на околиці Покровська. Окрім цього ворог просувається і біля сусіднього Мирнограда.

Генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що російський диктатор Володимир Путін хоче до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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