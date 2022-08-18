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Кремль "впивається кров'ю": Путін хоче перетворити Харків на Грозний-1996 - Подоляк

18 серпня 2022, 12:29

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків і приміські населені пункти.

Подоляк, Харків
Подоляк відреагував на обстріл Харкова / Колаж Фото УНІАН, ОПУ

Російські окупанти не зупиняються і продовжують кошмарити жителів Харкова і приміських населених пунктів постійними обстрілами. Путін ніби "впивається кров'ю" і просто хоче перетворити Харків на суцільні руїни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав про те, що було в місті Алеппо в 2016 році або в Грозному в 1996 році, а ще схожа історія була у Варшави в 1945 роках. Все це показує те, що зараз відбувається в Харкові.

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 або Варшаву 1945 і впивається кров'ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі буде мати справу з Москвою - співучасник цього злочину", - написав Михайло Подоляк.

Алеппо, Грозний, Варшава, Харків
Росія намагається знищити Харків , як робила це з іншими містами / колаж фото з відкритих джерел

Ситуація в Харкові

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харків вчора ввечері, 17 серпня. В результаті цього загинули мирні люди, багато поранених. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл.

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль За Харків. Ракетний удар ... по гуртожитку ... будівля повністю зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має ніякого виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав Володимир Зеленський і опублікував відео.

16 серпня місто піддалося одному з найбільш масованих ударів. По Харкову було випущено 7 ракет.

Крім того, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. В результаті обстрілу Салтівського району були поранені щонайменше двоє людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04: 20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири Прильоти, один за іншим.

Дивіться онлайн новини Харкова

Інші новини:

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