'Такого давно не було': вночі РФ вдарила ракетами по п'яти з дев'яти районів Харкова

Про постраждалих внаслидок обстрілу інформації на даний момент немає / Фото УНІАН

Вночі 16 серпня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста Харків.

Як написав мер міста Ігор Терехов у Telegram, були обстріляні одразу п'ять з дев'яти районів районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.

"Вночі о 02:15 обстріляні одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони", – написав Терехов.

Про постраждалих інформації на даний момент немає.

"Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно. Про постраждалих інформації на даний момент немає. У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - повідомив мер Харкова.

Як повідомляв Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двох людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. За вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.

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