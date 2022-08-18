Потужні удари по Криму: Путін таємно змінив командування Чорноморського флоту РФ

Путін таємно змінив командування в Криму / Колаж фото Twitter Завитневич, Reuters

Російське керівництво, яке перебуває в анексованому Криму, більше не впевнене у безпеці на півострові. До такої думки вони прийшли після потужних ударів по окупантам у Криму. Російський диктатор Володимир Путін вирішив таємно та негайно замінити командування Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 17 серпня віце-адмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморським флотом. При цьому РФ намагається приховати призначення Соколова.

"Нещодавні українські удари (пов'язані з українськими партизанами і ЗСУ) по російських військових об'єктах в Криму, включаючи штаб ЧФ в Севастополі, ймовірно, привели російські сили в стан підвищеної бойової готовності і до реструктуризації складу сил, тилового забезпечення і керівництва російського угруповання в Криму з метою пом'якшення наслідків подальших ударів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія намагається відвернути увагу від своїх військових злочинів і підірвати заклик України до оголошення РФ країною-спонсором тероризму. Заради досягнення мети загарбники пробують виставити удари по російських військових об'єктах в Криму як теракти.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

Інші новини: