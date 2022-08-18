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Удар по гуртожитку в Харкові: з'явилося моторошне відео зсередини будівлі відразу після обстрілу

18 серпня 2022, 10:13

У гуртожитку були чоловіки, жінки, пенсіонери та діти.

Обстріл Харкова ввечері 17 серпня
Окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові / Фото ДСНС

Російські окупанти продовжують спроби знищити українців. Вони безжально обстріляли гуртожиток у Харкові, всередині якого було багато людей. В результаті цього стався обвал будівлі. У мережі з'явилося відео, яке було знято практично відразу після удару.

На місце події першими прибули патрульні і одразу помчали рятувати людей. На кадрах видно напівзруйновану будівлю.

У гуртожитку були чоловіки, жінки, пенсіонери та діти. Одна жінка, кричала, що її бабуся виявилася заблокованою.

У Міноборони РФ вже відреагували на обстріл і цинічно заявили, що удар був нанесений нібито "по базі іноземних найманців".

Ракетні обстріли Харкова

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. В результаті атаки 6 людей загинули і 16 постраждали.

Вранці в понеділок, 15 серпня, знову обстріляли житлові квартали Харкова. Внаслідок обстрілу Салтівського району було поранено щонайменше двоє людей.

Під ранок четверга, 11 серпня, російські окупанти також обстріляли Харків. Один з ворожих снарядів приземлився у дворі житлового будинку. Повітряна тривога була оголошена близько 04:20. Через вісім хвилин були зафіксовані чотири прильоти, один за іншим.

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