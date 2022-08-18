Зеленський зустрінеться у Львові з Ердоганом і Гутеррешем: про що говоритимуть

Сьогодні у Львові відбудеться тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша / Фото УНІАН, ОП

У четвер, 18 серпня, у Львові відбудуться тристоронні переговори президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Як повідомляє агентство Анадолу, під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Там також уточнили, що Ердоган і Зеленський проведуть двосторонню зустріч, в ході якої "обговорять всі аспекти відносин" України й Туреччини, а потім відбудеться саміт в розширеному форматі за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Візит Ердогана в Україну запланований на четвер, 18 серпня. Президент Туреччини вперше відвідає Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом Антоніу Гутерреш в середу вже прибув до Львова, щоби підготуватися до зустрічі з президентами України і Туреччини.

Зазначимо, 17 серпня Зеленський заявив, що в переговорах з РФ немає посередників, тому що їхнє проведення, в принципі, є неможливим.

"Ми роками хотіли переговорів, знаючи, що в будь-який момент може статися повномасштабне вторгнення і що ми не можемо жити постійно з тим, що буде повномасштабна війна. Ми розуміли, хто наш сусід і що в цілому відбувається, але Росія вибрала цей шлях, шлях руйнування всього живого, що є в Україні. Їй не потрібен був жоден посередник", - сказав президент.

Як повідомляв Главред, британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш вважає, що російський диктатор Володимир Путін може запропонувати Україні провести мирні переговори у листопаді 2022 року. Визначальною для позицій обох сторін на цих переговорах стане боротьба за Херсон. Якщо Путіну не вдасться змінити хід битви за це місто, то у нього не буде шансів отримати угоду на своїх умовах.

11 серпня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, за яких умов можуть відбутися переговори між Росією та Україною. За його словами, це відбудеться лише в тому випадку, якщо за столом сидітимуть партнери України - в цьому випадку є шанс для переговорів з країною-агресоркою.

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