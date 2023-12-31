Кремль отримав потужний удар в Україні: у Путіна вловили небезпечну тенденцію - ГУР

У країні-агресорі Росії вважають, що переламати громадську думку в Україні на свою користь можна тільки "кардинальною зміною еліт і силовими чистками".

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У Путіна побоюються переходу російськомовних українців на російську мову - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

У Кремлі вважають особливо небезпечною тенденцію переходу російськомовних громадян України на українську мову. Мовляв, змінити ситуацію можна тільки репресіями і кардинальною зміною політичних еліт. Також у Путіна застерігають про думки, пов'язані з тим, що західна підтримка української держави може заквершитися. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у російській державі-агресорі побоюються переходу російськомовних українців на українську мову. У Кремлі думають, що змінити ситуацію можна лише "кардинальною зміною еліт і силовими чистками".

"Зокрема, на росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову. Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у кремлі. Аби знову "привабити" колишніх прихильників росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях "сво". Що саме мають на увазі в кремлі ― не уточнюють, але наголошують, що вирішити проблему всередині України на користь росії можна тільки "кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі", - відзначили в розвідці. відео дня

Також радники Кремля застерігають від думок щодо того, що західна підтримка України в наступному році, мовляв, може бути припинена.

"Водночас, московити вважають, що довга війна в Україні при нинішній конфігурації глобальних сил може призвести до дестабілізації всередині самої росії, тож, схоже, у 2024 році держава-агресор посилить репресивну внутрішню політику", - підкреслили у військовій розвідці.

ГУР про плани Путіна

У Головному управлінні розвідки назвали Путіну дві умови щодо завершення війни проти України. Зокрема, Київ прагне завершити війну в своїх інтересах і притягнути росіян до відповідальності за злочини.

Також у ГУР сказали, що Росія задумала провокацію на Радбезі ООН - Москва має намір організувати неформальну зустріч з представниками режиму Януковича і Беркута. "Модератором" стане представник РФ в ООН Василь Небензя.

У ГУР розповіли, що може змусити Путіна завершити війну. На думку заступника начальника військової розвідки Вадима Скібіцького, для реалізації потрібного сценарію слід перенести війну на територію Криму. Військові дії на окупованому півострові повинні в цілому вплинути на події на полі бою.

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