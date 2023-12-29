Що може змусити Путіна завершити війну: в ГУР дали однозначну відповідь

За два роки Володимир Путін не зміг виконати цілі, які перед собою ставив, нагадав Вадим Скібіцький.

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Вадим Скібіцький прокоментував дії Кремля / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький прокоментував інформацію про те, що може змусити диктатора РФ Володимира Путіна завершити війну з Україною.

За його словами, якщо перенести і в принципі проводити бойові дії на території тимчасово окупованого Криму, це вплине на хід війни на всіх напрямках, тому що захоплений півострів вкрай важливий для противника, передає NV.

"Крим — це на сьогодні транзитна зона для постачання озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в наші південні регіони — Херсонська, Запорізька області. По-друге, базування Чорноморського флоту. Хоча ми його, по суті, ізолювали і зараз Чорноморський флот діє в основному тільки в східній частині Чорного моря, але він залишається потужним", — пояснив представник ГУР.

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Він також нагадав про те, що небезпека від російських кораблів залишається, адже вони продовжують патрулювати акваторію, а також у будь-який момент можуть завдати ракетного удару по українській території.

Заступник начальника ГУР пояснив, що за два роки Путін не зміг виконати цілі, які перед собою ставив — окупація Луганської та Донецької областях в адміністративних межах.

"Ми розуміємо, що в будь-якому випадку, крім цього, буде завдання утримання тимчасово окупованих територій. І вони цього не приховують. Тому будь-які дії зі звільнення наших територій — чи то південь України, чи це Кримський півострів - є нашим завданням. Наше стратегічне завдання - повернути окуповані території під контроль", — додав Скібіцький.

Раніше в ГУР прокоментували обіцянка зайти до Криму у 2023 році. Інформація - інструмент впливу, військово-політичне керівництво робить заяви в певних цілях, сказав речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР попередили про те, що Росія задумала провокацію на Радбезі ООН. Росія запросить на "неформальне" засідання міністра часів Януковича Захарченка та одного з командирів"Беркут".

У грудні у ГУР анонсували нові рейди до Криму. Речник розвідки Андрій Юсов говорив, що військові планують і надалі проводити операції. Крім того, за його словами, заходів на півострів, насправді, було більше, проте про них не повідомляють публічно.

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