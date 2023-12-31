У Путіна "прагнуть" позбавити Україну підтримки одного з найважливіших союзників - WP

Пропаганда Росії в Західній Європі - прихований фронт, на якому ведеться війна проти України, написали у своєму матеріалі журналісти The Washington Post.

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Мета Москви - підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО, - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Агресор Росія посилює свою пропаганду у Франції, щоб посіяти в країні розбрат щодо підтримки України. Окупанти "хочуть" використовувати франкомовні соціальні мережі, політиків та активістів для реалізації такого "завдання".

Журналіст The Washington Post опублікували матеріал із посиланням на документи Кремля і ультраправих французьких політиків, у якому йдеться, що Москва посилила роботу, спрямовану на підрив підтримки України з боку Франції.

"Росія збільшує свої зусилля, щоб підірвати підтримку Києва з боку Франції, що є прихованим фронтом пропаганди в Західній Європі, який став частиною війни проти України", - зазначили у виданні. відео дня

Також вони акцентували увагу на тому, що ознайомилися з документом Європейської служби безпеки, в якому говориться про причетність до реалізації "проекту" заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Чиновник доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичним розбратам у Франції.

Серед головних інструментів - франкомовні соціальні мережі, політичні діячі, лідери громадської думки та активісти.

"Мета Москви - підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО", - підкреслюється в матеріалі.

Війна Росії проти України

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