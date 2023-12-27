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ГУР: Росія задумала провокацію на Радбезі ООН - запросить "друзів" Януковича і "Беркут"

Яна Ставська
27 грудня 2023, 22:24
Росія запросить на "неформальне" засідання міністра часів Януковича Захарченка та одного з командирів "Беркут".
ГУР: Росія задумала провокацію на Радбезі ООН - запросить 'друзів' Януковича і 'Беркут'
РФ збирає неформальне засідання / Колаж Главреда. Фото: ОП, ua.depositphoto.com, скріншот

Росія ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН на тему "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву", щоб озвучити "свіжі ідеї" щодо війни в Україні - за так званою "формулою Аррія".

Як повідомляє ГУР, "Формула Аррія" - це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками. На них не діють жорсткі процедурні правила, і залучаються учасники, які не дотичні до дипломатичної роботи.

"Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", - пояснюють у розвідці.

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За даними ГУР, у межах засідання росіяни ще раз спробують "донести" до слухачів традиційні наративи про "неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань". Також серед озвучених тем: "історія нацизму в Україні та його сучасний стан", "злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

"Документ, представлений на адресу Генерального секретаря ООН, також не містить "свіжих" ідей та повторює традиційні формулювання російської пропаганди. Центральне повідомлення "презентації": "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США". Відповідно, розв’язана війна виправдовується планами "захистити мирне населення на сході та півдні України"", - зауважують розвідники.

Втім цього разу росіяни запропонували певне "ноу-хау", підкреслюють у ГУР. У ролі запрошених гостей, "яких корисно було б заслухати", виступають міністр внутрішніх справ часів Януковича - Віталій Захарченко, один з командирів "Беркуту" - Дмитро Сабіна, а також російські пропагандисти - Максим Григор’єв та Михайло Хазін. Вестиме засідання постійний представник рф в ООН Василь Небензя.

"Загалом, інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Тобто, радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ", - підкреслюють у ГУР.

Сам захід, пояснює українська розвідка, розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа знаходиться практично на нульовому рівні.

Стверджується, що засідання, з-поміж іншого, є частиною програми "виборів Путіна", які заплановані на березень 2024 року. На думку російських пропагандистів, електорату буде корисно знати, що тези щодо виправдання війни в Україні звучатимуть в стінах ООН. А "інтимний" неформальний статус дозволить позбутися в’їдливих коментарів міжнародних дипломатів щодо чергової маячні про "бойових комарів" та "американські біолабораторії".

Як писав Главред, постпред України в ООН Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН. Також дипломат закликав росіян "збирати манатки і відправлятися на рубежі 1991 року".

Крім того, Кислиця закликав перейменувати Росію в Московію, щоб повернути країні-агресору її історичну назву. Нинішня все одно була вкрадена.

Нагадаємо, представника Росії вперше не включили до складу Міжнародного суду ООН. В той же час обрали представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.

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війна в Україні ООН Радбез ООН ГУР Василь Небензя війна Росії та України
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