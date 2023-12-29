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Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

Андрій Ганчук
29 грудня 2023, 17:48
Україна вже фактично вигнала кораблі Чорноморського флоту Росії з окупованого Криму, безпечних портів там немає, вважає аналітик Федір Пухов.
Путін, Новочеркаськ
Путін може залишитися без флоту в Криму, окупанти вже втратили мінімум 20 суден - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Україна завдяки атакам за допомогою ракет і дронів позбавила домінування агресора Росії у Чорному морі. У такій ситуації глава Кремля Володимир Путін може залишитися без Чорноморського флоту, оскільки удари посилюються, а ЗСУ вже фактично відтіснили флот з окупованого Криму.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що російські окупанти базують свій Чорноморський флот у Криму вже 240 років. І тепер обставини складаються таким чином, що Путін ризикує втратити свій флагманський військово-морський центр, оскільки Україна посилює свої атаки на російські військові об'єкти на півострові.

"Україна фактично вигнала флот з Криму"

Журналісти цитують одного з аналітиків Кремля, директора московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, який не вважає кримські порти безпечними для кораблів Росії.

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За його словами, Україна вже фактично вигнала окупаційний флот з півострова.

Жоден Кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів, Україна фактично вигнала флот з Криму. Росія завдає ударів по українських містах через кілька днів після удару військового корабля у Криму", - вважає Пухов.

Росія втратила щонайменше 20 суден у Криму

Автори матеріалу стверджують, що росіяни втратили як мінімум 20 суден в окупованому Криму. Серед них військові кораблі, підводний човен і десантний катер.

Також в статті Bloomberg підкреслюється, що Україна, у якої немає своїх військових кораблів, застосувала ракета і морські безпілотники, щоб кинути виклик морській перевазі РФ. І успішно діє в цьому напрямку – росіянам доводиться переміщати кораблі з Криму і базуватися вздовж східного узбережжя Чорного моря.

Удари України по військах РФ у Криму

Армія України 26 грудня знищила військовий корабель Новочеркаськ у порту Феодосії в захопленому російськими окупантами Криму. Новий успіх ЗСУ підтвердив командувач повітряними силами Микола Олещук. Відомо, що корабель перевозив безпілотники Shahed.

Крим став "ахілесовою п'ятою для Путіна", вважає військовий аналітик Bild Юліан Репке. За його словами, те, що Крим став найслабшим місцем Путіна, підтвердили інциденти з ударом по кораблю Новочеркаськ і розтрощенням чотирьох Су-34, які вилетіли з того ж окупованого півострова.

Удар ЗСУ по кораблю Новочеркаськ показав, що Україна має ракети дальністю 400-560 км, вважає генерал Бундесверу у відставці Ерхард Бюлер. Згідно з припущенням Бюлера, Київ міг отримати від Британії Storm Shadow з дальністю понад 500 км.

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Володимир Путін новини Криму війна Росії та України
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