Путін "хоче" завершення війни: в ГУР поставили йому дві жорсткі умови

Керівник Росії Володимир Путін, як і раніше, не збирається вести реальний діалог з Україною, сказав спікер ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов.

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Україна має намір завершити війну виходом на свої кордони - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін дійсно хоче скоріше завершити розв'язану проти України війну, але на "умовах" Кремля. Київ зацікавлений у завершенні війни виключно на базі відновлення територіальної цілісності країни і покарання злочинців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Москва хотіла б завершити війну, але тільки на своїх окупаційних умовах. Україна зацікавлена у мирі на своїх інтересах.

"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа - на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія - це злочинець і повинна бути покарана. Україна, звичайно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності і покаранням злочинців", - зазначив Юсов. відео дня

Також він додав, що подібні матеріали підтверджують – західний світ не забув Україну.

"Такі матеріали навіть добре, тому що це заперечує те, що світ забув про Україну. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших сторінках провідних видань. Це часто дискусійні матеріали і ми повинні займати нашу проактивну позицію", - підкреслив Андрій Юсов.

Путін "подав сигнал" про "перемовини"

Американське видання The New York Times 23 грудня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що глава РФ Володимир Путін, мовляв, "посилає сигнали" західному світу про бажання заморозити війну і перейти до "перемовин".

Путін пропонує нібито заморозити війну станом на поточний момент – на нинішній лінії бойових дій.

У США розкрили план Путіна про "припинення війни" - в Інституті вивчення війни зробили припущення, згідно з яким Путін сподівається на заморозку, щоб у цей період скоротилися постачання Україні озброєнь від Заходу. До справжніх перемовин він не готовий.

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