За його словами, Путін не збирається виконувати ультиматуми Трампа.

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Путін раптово заговорив про кінець війни : Фесенко розкрив "фінт" диктатора / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Що стоїть за останньою заявою Путіна

Чому для України це не привід для радості

Російський диктатор Володимир Путін своїми заявами про готовність до завершення війни полемізує не з президентом України Володимиром Зеленським. Він відповідав Трампу - і ця відповідь дуже показова.

Про це в коментарі Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко

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За його словами, Путін не збирається виконувати ультиматуми Трампа, але з іншого боку, пролунав доволі відвертий натяк на готовність домовлятися в закритому режимі.

"Судячи з усього, такі переговори вже почалися. Про це свідчить заява Трампа, що до Москви їде Віткофф. Однак з огляду на непоступливу позицію Путіна і той факт, що ультиматуми, озвучені ним ще торік, залишаються чинними, можна зробити висновок: щонайменше до кінця року жодних серйозних зрушень у переговорному процесі не буде", - зазначив експерт.

За словами Фесенка, є надія, що саме присутність Трампа може змусити Путіна піти на певний компроміс заради припинення вогню.

"Але поки що шансів на це дуже мало. Теоретично зустріч може відбутися, якщо Путін цього захоче, але навіть якщо вона відбудеться без попередніх домовленостей, вона навряд чи просуне процес далі. Позиція України полягає в тому, що справжні переговори мають відбуватися на найвищому рівні, а не на рівні Мединського. Участь Трампа в таких переговорах створює хоча б шанс на досягнення домовленості про припинення вогню", - вважає експерт.

Війна Росії проти України

Як повідомляв Главред, Володимир Путін 1 серпня повторив свої ультиматуми на адресу України: мовляв, тільки повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, невступ до НАТО, нейтралітет і виконання інших "вимог" призведе до миру.

"Я готовий закінчити війну на умовах, які були в червні 2024-го... Вогонь припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також із "ДНР" (терористична організація. - ред.) і ЛНР (терористичні організації - ред.) у межах їхніх адміністративних кордонів", - сказав Путін.

Україна готова до переговорів із Росією на рівні лідерів у будь-який час, сказав Володимир Зеленський. За його словами, час перейти від обміну заявами та діалогу на рівні технічних груп до зустрічі на вищому політичному рівні.

Мета України - закінчити війну цього року, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Як зазначив дипломат, Путін боїться тільки Трампа, а санкції проти Росії наближають мир.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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