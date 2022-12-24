Кремль може готувати умови для відновлення вторгнення з Білорусі в Україну - ISW

Наявні дані неоднозначні. Деякі свідчення нарощування присутності РФ в Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до наступу, ніж як частина навчань.

Немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі / Фото ua.depositphotos.com

Російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі або в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України для того, щоб спробувати відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

Як йдеться в свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни, як мінімум з жовтня Москва формує умови для нового найнебезпечнішого курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва. Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображенням планів російського диктатора Володимира Путіна.

Аналітики ISW зазначають, що найвні дані неоднозначні: деякі перевірені свідчення нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань. При цьому, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Водночас, вказують експерти, відомі російські воєнкори "мусують можливість відновлення вторгнення на півночі в зимово-весняний період".

При цьому російські військові більше говорять про плани наступу на північному заході Луганської області, пишуть в ISW.

Нова атака РФ на Україну

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що пряма участь Білорусі у війні проти України є малоймовірною. Найімовірніше, білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час зустрічі 19 грудня відмовив господареві Кремля Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

При цьому Лукашенко відкладає виконання великих вимог господаря Путіна, таких як залучення білоруських військ для участі у війні в Україні, роблячи невеликі поступки, які роками блокував. Однак у нього залишається невелике поле для маневру.

На початку листопада в Генштабі ЗСУ заявляли, що поки що загрози повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована й стабільна, але через 2-3 місяці ситуація може змінитися. Адже саме стільки часу знадобиться РБ для того, щоб підготувати військовослужбовців.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

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