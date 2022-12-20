Ризики є: РФ хоче створити ударне угруповання для наступу з Білорусі - Резніков

Росія хоче, щоб білоруські військові взяли пряму участь у війні проти України.

РФ хоче вторгнутися в Україну з боку Білорусі / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні фіксують ризик нового вторгнення з боку Білорусі. Кремль хоче залучити до наступу і білоруських солдатів. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Міноборони РФ Олексій Резніков.

"Білорусь дозволяє бомбити, атакувати Україну зі своєї території. Іранські дрони і літаки з крилатими ракетами, вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ, в тому числі саме з РБ на Київ через Чорнобиль. Тому цей ризик, звичайно, залишається", - пояснив Резніков.

За його даними, РФ хоче створити потенційне ударне угруповання, щоб задіяти його в зимовий період – з січня по квітень. Однак сьогодні таке ударне угруповання не було сформоване, для цього окупантам "потрібен час".

"Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому і був цей візит (Путіна до Лукашенка – Главред). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати? Розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди в РБ набагато нижче, ніж в Росії", - додав Резніков.

Він акцентував увагу на тому, що звичайні білоруси не хочуть воювати з українцями. Білоруські військові можуть піти в наступ, виконуючи наказ.

"Звичайно, вони військові, вони виконають наказ, але що буде далі після перетину українського кордону – для них однозначності немає. Тому, я вважаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому сподіваємося, що вони все ж будуть продовжувати тримати цей баланс. Ризики є, звичайно, повинні оцінювати серйозно, тому ми готуємося", - сказав Резніков.

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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