glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ризики є: РФ хоче створити ударне угруповання для наступу з Білорусі - Резніков

20 грудня 2022, 20:31
Росія хоче, щоб білоруські військові взяли пряму участь у війні проти України.
Олексій Резніков, армія РФ
РФ хоче вторгнутися в Україну з боку Білорусі / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні фіксують ризик нового вторгнення з боку Білорусі. Кремль хоче залучити до наступу і білоруських солдатів. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Міноборони РФ Олексій Резніков.

"Білорусь дозволяє бомбити, атакувати Україну зі своєї території. Іранські дрони і літаки з крилатими ракетами, вони використовують з білоруських аеродромів. Вони це зробили в лютому цього року і почали наступ, в тому числі саме з РБ на Київ через Чорнобиль. Тому цей ризик, звичайно, залишається", - пояснив Резніков.

За його даними, РФ хоче створити потенційне ударне угруповання, щоб задіяти його в зимовий період – з січня по квітень. Однак сьогодні таке ударне угруповання не було сформоване, для цього окупантам "потрібен час".

"Чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля, я в цьому переконаний, тому і був цей візит (Путіна до Лукашенка – Главред). Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати? Розуміючи, що рівень антиукраїнської пропаганди в РБ набагато нижче, ніж в Росії", - додав Резніков.

Він акцентував увагу на тому, що звичайні білоруси не хочуть воювати з українцями. Білоруські військові можуть піти в наступ, виконуючи наказ.

"Звичайно, вони військові, вони виконають наказ, але що буде далі після перетину українського кордону – для них однозначності немає. Тому, я вважаю, що це не в інтересах керівництва Білорусі втратити свій військовий потенціал. Тому сподіваємося, що вони все ж будуть продовжувати тримати цей баланс. Ризики є, звичайно, повинні оцінювати серйозно, тому ми готуємося", - сказав Резніков.

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Резніков вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:07

Загадка розкрита: чому коти бояться огірків як вогню

21:54

Лукашенко використав проти Путлера його ж зброю - ядернуПогляд

21:50

РФ стратегічно програла війну: Резніков про невдачі КремляВідео

21:46

Гіркін порівняв Зеленського і Путіна, принизивши російського диктатораВідео

21:41

"Пітер, спасибі": Українка Елка продовжує мовчки розважати росіян

Реклама
21:32

Унітаз сяятиме після першого миття: неймовірно простий домашній засіб впорається з будь-якою іржею

21:25

Перед смертю встиг сказати мамі "Люблю, цілую, обіймаю": під Бахмутом трагічно загинув молодий боєць

21:15

Кіркоров мало не побився з журналісткою через голубаВідео

21:11

Ребел Вілсон після камінг-ауту вперше показала крихітку-доньку від сурогатної матері

21:00

"Подарунки" будуть весь рік: Резніков анонсував потужну військову допомогу для УкраїниВідео

20:54

Після Нового року Росія буде готова віддати Крим, а війна закінчиться восени 2023-го – РустамзадеВідео

20:46

"НАТО переможе РФ за 3 дні": американський конгресмен жорстко висловився про "потужних" окупантівВідео

20:31

Ризики є: РФ хоче створити ударне угруповання для наступу з Білорусі - РезніковВідео

20:23

Пригожин приїхав під Бахмут і викликав Зеленського на "розбірки"Відео

20:11

Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам

20:10

Прикмети на 22 грудня: які 3 речі потрібно зробити всім в день Анни, щоб успіх залучити на весь рікВідео

20:10

На Різдво в Україну увірветься несподівана погода: синоптик здивував новим прогнозомВідео

20:02

РФ отримає 300 "шахедів" для вбивства українців: Воллес розповів, що натомість дістанеться ІрануВідео

19:52

Як відбілити білі шнурки: 5 простих способів, про які ви не здогадувалися

19:33

Чоловік Сєдокової похвалився її промежиною

Реклама
19:06

Тотальна економія: з Нового року ціни на продукти різко злетятьВідео

18:54

Як прибрати лід з лобового скла автомобіля за 5 хвилин: простий і безпечний спосіб

18:48

"РФ хоче залишити українців без світла на Різдво": Шмигаль попередив про нові атаки окупантівВідео

18:43

Боротьба РФ за Бахмут безперспективна, окупантам світить піррова перемога — ReutersВідео

18:30

Тюнінгована невістка Оксани Марченко похвалилася гламурним життям під час війни

18:16

"Самогубство для Лукашенка": Білорусь не готова воювати з Україною — ГУРВідео

18:00

"Здоров'я вже не те": Лазарєв осрамив Баскова через його хворобуВідео

17:59

"Треба вже про землю думати": Данілов потролив Путіна, який стрибнув з трапу в МінськуВідео

17:58

"Ти не один": KOLA та військовий ЗСУ Вишебаба здивують українців піснею про війну

17:49

"Небезпека для росіян поруч": у Маріуполі партизани підпалили базу окупантівВідео

17:44

Півдня в бомбосховищі: у ЗСУ попередили про затяжні тривоги через атаки дронів РФВідео

17:36

Зірка серіалу Усі жінки відьми Алісса Мілано показала чесне фото в день свого 50-річчя

17:22

"Ні в чиїх інтересах": Сі Цзіньпін однозначно висловився щодо війни в УкраїніВідео

17:17

"Це ж Дональд Трамп": 52-річний рудий з Іванушек змінився до невпізнання

17:02

У Білорусі РФ перекидає танки та окупантів до кордону з УкраїноюВідео

16:53

Віктор Павлик зізнався, чому побоюється свою молоду дружинуВідео

16:53

"Влупили по енергомережі 1000 ракет і дронів": голова правління "Укренерго" назвав головну мету РФВідео

16:51

30-градусних морозів на Новий рік не буде: синоптик розповів, якою буде погода до кінця рокуВідео

16:42

Україна отримала 2 млрд доларів грантової допомоги від США: куди спрямують коштиВідео

16:38

300 танків для ЗСУ: Резніков пояснив умову Залужного щодо нового наступуВідео

Реклама
16:36

Груди випали: молода дружина Цекало роздяглася на камеру

16:34

Атака 19 грудня стала наймасштабнішою: до вечора світло буде тільки в трьох районах Київської областіВідео

16:31

Меган Фокс упакувала груди в корсет і вийшла в світ з коханимВідео

16:30

Технологія працює досі: навіщо раніше клеїли газети під шпалери

16:20

Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна "бавовна"Відео

16:05

"Переїжджають": мер Мелітополя розповів про "втечу" окупантів з містаВідео

15:55

Військовий експерт спрогнозував, коли Путін знову зможе атакувати Київ

15:49

"Продовжуємо їх накривати": ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської косиВідео

15:43

"То він може і Росією їздити": у росіян спалахнула істерика через візит Зеленського у Бахмут

15:35

Як зарядити телефон без світла: 10 найпростіших способів "на різний смак"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти