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Загроза нападу Росії з Білорусі на Україну: Рустамзаде оцінив ймовірність сценарію

23 грудня 2022, 05:00
Щоб напасти на Україну з території Білорусі, Москві разом з Мінськом потрібне угруповання мінімум 200-300 тисяч осіб, вважає Агіль Рустамзаде.
Війська РФ, Рустамзаде
Війська РФ і Білорусі поки не готові до наступу на Україну з півночі - Рустамзаде / Колаж Міноборони РФ, скріншот YouTube

Республіка Білорусь не готова безпосередньо вступити у війну Росії проти України. Не готова звідти атакувати і Москва - щоб піти в наступ, окупантам потрібне спільне угруповання, яке має становити мінімум 200-300 тисяч військових. Говорити про загрозу наступу можна буде тільки тоді, коли там набереться угруповання в 100 тисяч військових. Про це заявив військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Білорусь не готова прямо вступити у війну. Показником тому є відсутність посилення бойової готовності та проведення мобілізації.

"Білорусь не готова вступити війну - як політично, так і з точки зору військової підготовки. Для того щоб розгорнути бойові дії, треба провести цілий цикл заходів – збільшити бойову готовність, здійснити мобілізаційні заходи. Всього цього на території Білорусі ми не бачимо", - вважає експерт.

За його словами, наразі немає і загрози наступу Росії з території Білорусі. Щоб піти в атаку, чисельність спільного угруповання військ повинна становити мінімум 200-300 тисяч людей.

"Так, у ході війни вони весь час проводять навчання в напрямку кордону з Україною, відбуваються навіть певні дії провокаційного характеру. І в своїй статті генерал Залужний вказав Білорусь як місце, звідки може бути наступ російських військ. На мій погляд, маркером того, що з території Білорусі можлива якась загроза, стане збільшення спільного військового угруповання Росії і Білорусі до 100 000 людей. Коли вони звідти заходили, чисельність військ становила приблизно 100 тисяч людей – і у них нічого не вийшло. Який сенс знову заходити тими ж силами? Щоб знову зайти, їм потрібне угруповання мінімум 200-300 тисяч осіб", - пояснив ситуацію Рустамзаде.

Також він додав, що про загрозу можна буде говорити тільки тоді, коли росіяни і білоруси зможуть сформувати угруповання в 100 тисяч осіб.

"Я думаю, що говорити про можливість проведення наступальної операції можна буде тільки тоді, коли там набереться угруповання в 100 тисяч військових. А поки мова йде про психологічні операції проти України", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що агресор Росія в період від кінця січня або в березні знову може піти в масштабний наступ на Україну. Окупанти здатні спробувати піти на Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для виконання своїх завдань.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступні півроку для України стануть вирішальними. Гарант закликав Захід посилити постачання озброєнь, допомогти в боротьбі з російським ракетним терором, забезпечити стійкість держави взимку і підтримати дипломатичну формулу миру, яку пропонує Київ.

Командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук заявив, що ЗСУ розглядають варіанти з наступом Росії з півдня, півночі та сходу. Окупанти можуть знову напасти з Білорусі наприкінці лютого або пізніше. Армія України готується до відбиття можливої атаки ворога.

Дивіться повну версію інтерв'ю військового експерта Агіля Рустамзаде Главреду

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