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Новим головою Верховного суду призначено Станіслава Кравченка

Андрій Ганчук
26 травня 2023, 13:26 оновлено 26 травня, 13:57
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За призначення Кравченка проголосували 108 з 148 суддів, 11 суддів не підтримали жодного з кандидатів на посаду голови Верховного Суду.
Станіслав Кравченко
Кравченко з відривом виграв голосування на посаду голови Верховного Суду / Верховний суд України

Новим головою Верховного суду України призначено Станіслава Кравченка. Його кандидатуру на посаду підтримали 108 з 148 суддів. Він замінить Всеволода Князєва, якого усунули з посади у зв'язку з підозрою в отриманні хабара.

На пленумі засідання Верховного Суду, який відбувся у п'ятницю, 26 травня, за призначення нового голови Верховного суду голосували 148 суддів. Кравченку вдалося набрати 108 голосів, щоб отримати посаду.

Інші судді набрали значно менше голосів.

Іван Міщенко, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду – 14 голосів, Наталія Коваленко, суддя Касаційного адмінсуду у ВСУ – 13 голосів, Альберт Єзеров, суддя Касаційного адмінсуду – 2 голоси.

11 суддів не проголосували за жодного з представлених кандидатів.

Справа Князєва

Національне антикорупційне бюро України 15 травня повідомило, що викрило голову Верховного суду Всеволода Князєва в отриманні неправомірної вигоди в розмірі близько 3 мільйонів доларів.

Наступного дня, 16 травня, Князєв був затриманий. Керівник САП особисто повідомив про підозру колишньому голові Верховного Суду та адвокату, якого вважають викритим в отриманні 2,7 мільйонів доларів у вигляді хабара.

Відкрито кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України, частини 4-ї (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Князєву і адвокату може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення під вартою.

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 днів з правом вийти під заставу в розмірі 107 мільйонів гривень.

Дивіться відео, як Князєва заарештували на 2 місяці за підозрою в отриманні хабара:

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