Верховна Рада проголосувала за розширення повноважень Федорова і призначила двох міністрів

Нові посади отримали Михайло Федоров, Олександр Камишин та Оксен Лісовий.

Камишин, Федоров, Лісовий / Соцмережі, Телеграм Федорова, Укрзалізниця

Верховна Рада України призначила двох нових міністрів, а Михайла Федорова призначили віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій.

Так, Михайло Федоров став віце-прем'єр - міністром з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністром цифрової трансформації України.

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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Новим міністром освіти і науки Рада призначила Оксена Лісового - директора Малої академіки наук і військовослужбовця.

Що відомо про Олександра Камишина

Олександр Камишин народився 2 липня 1984 року в Києві. Протягом 2003-2005 років навчався в Міжнародному університеті фінансів, а в 2007 році закінчив Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У 2010 році закінчив Association of Chartered Certified Accountants.

З 2006 по 2008 роки Камишин працював на посаді аудитора KPMG. З 2008 року по 2012 рік працював менеджером в Dragon Capital. У той же період обіймав посади спочатку представника акціонера, а потім генерального директора KMZ Industries.

З 2012 по 2017 роки глава Мінстратегпрому працював на посаді менеджера з інвестицій SCM і в той же період був членом Наглядової ради Portinvest.

З 2011 по 2021 роки Олександр Камишин був видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media.

У січні 2020 року Камишин став керуючим партнером Fortior Capital і працював на цій посаді до 2021 року.

Що відомо про Михайла Федорова

Народився в 1991 році в місті Василівка Запорізької області. Закінчив Запорізький національний університет. У 2015-2019 роках - засновник і гендиректор Інтернет-агентства SMMSTUDIO. У 2019 - керівник діджитал-напряму виборчої кампанії Володимира Зеленського. З вересня 2019 - вцепрем'єр-міністр.

Що відомо про Оксена Лісового

Кандидат філософських наук з філософської антропології та філософії культури. Вже 19 років обіймає посаду директора Національного центру "Мала академія наук України". У 2012 році став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

З початком повномасштабного російського вторгнення він приєднався до армії як доброволець у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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