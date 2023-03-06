УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ: що про нього відомо

6 березня 2023, 16:12
Таким чином Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отримані статусу кандидата.

Семен Кривонос
Кабмін призначив директором НАБУ Семена Кривоноса/ скрін

Кабінет міністрів України у понеділок, 6 березня, призначив директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса, який раніше був очільником Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Кабмін збирався на позачергове засідання саме для розгляду одного питання – призначення керівника НАБУ. Уряд підтримав кандидатуру Кривоноса, рекомендовану прем'єрміністром Денисом Шмигалем.

відео дня

Також Шмигаль закликав Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які також вийшли у фінал конкурсу – Сергія Гупяка і Романа Осипчука.

Прем'єрміністр наголосив, що конкурс проходив прозоро. Він нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів.

Шмигаль заявив, що тепер Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отримані статусу кандидата, і наголосив на стремлінні нашої держави перейти до перемовин щодо вступу уже цього року.

Що відомо про Семена Кривоноса

Семен Юрійович Кривонос народився у Маріуполі 16 січня 1983, йому 40 років.

Першу вищу освіту він здобув у Національному аграрному університеті в Києві за спеціальністю "агрономія". Далі у 2007 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України зі ступенем магістра державного управління, а після цього у 2010 році закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування, де отримав кваліфікацію спеціаліста права.

Його кар’єра на держслужбі розпочалася у 2007 році. Тоді він почав працювати у Голосіївській райдержадміністрації головним спеціалістом у відділі у справах сім'ї, молоді та спорту. Після цього працював у регіональних органах Міністерства юстиції у Київській і Одеській областях.

Далі він був першим заступником начальника Одеської митниці, а після звільнення з неї працював юридичним радником і радником з реформ у міжнародних та громадських організаціях. У травні 2021 року Семен Кривонос очолив Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) за рішенням уряду.

Скандали, пов’язані з Семеном Кривоносом

У 2014 році його звинувачували в отримання хабаря. У порушеній правоохоронцями справі йшлося про те, що голова однієї з сільрад Обухівського району Київської області, нібито вступивши у злочинну змову, зокрема, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції Кривоносом, вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки. Йшлося про нібито вимагання хабаря у розмірі 120 тисяч доларів.

Проте сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась. Після цього в Офісі генпрокурора повідомили, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

Як відбувався конкурс на посаду голови НАБУ

Після того, як закінчився термін повноважень попереднього керівника НАБУ Артема Ситника, у листопаді 2022 року було призначено відбір на посаду нового голови відомства. На конкурс допустили 74 кандидатів, кількість кандидатів скорочувалася на кожному з етапів відбору

Під час фінального етапу усі, хто до нього увійшов, пройшли співбесіду на доброчесність та професійну компетентність. Троє осіб після співбесіди увійшли до фінального етапу, і вже серед них уряд обирав переможця. Фіналістами були Семен Кривонос, Сергій Гуп'як і Роман Осипчук.

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення було ухвалено на засіданні Верховної Ради у вівторок, 7 лютого. За кандидатуру Ігоря Клименка проголосував 321 народний депутат, утрималися – 19.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області. В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту гелікоптера ДСНС загинули всі.

Читайте також:

Кабмін НАБУ новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:27

В Україну на 2 дні увірветься літо: синоптик розповів, де потеплішає до 20 градусів

17:03

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

17:00

Залучали снайперів, літаки і 2 танка: боєць врятував з Бахмута 7-річного хлопчика і став його хрещенимВідео

17:00

У РФ будуть заворушення: Путін сам привів війну в РФ - ФейгінВідео

16:33

"Дякую за падіння": Олександр Еллерт офіційно звільнився з "Кварталу-95" після переїзду в СШАВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:12

Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ: що про нього відомо

16:06

Окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні": у Зеленського дали жорстку відповідьВідео

15:36

"Двійників Путіна накачують отрутою": офіцер КДБ розповів правду про виступи диктатораВідео

15:31

Шість разів обманював смерть: помер легендарний гітарист Lynyrd Skynyrd Гері РоссінгтонВідео

Реклама
15:25

"Буде потужна битва": Залужний і ЗСУ підготували окупантам пастку, астролог назвав датуВідео

15:19

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

15:10

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

15:08

Parimatch Foundation провів ребрендинг і став благодійним фондом Катерини Білоруської

15:05

Скандал на виборах до ВРП: ЦПК назвав адвоката Киви Олексія Шевчука сумнівним кандидатом

14:58

ЗСУ перекинули резерви: спецсили ССО контратакують в Бахмуті – український офіцер

14:52

Тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для лінивих вареників в неймовірне блюдо - рецептВідео

14:44

"Був другом, став ворогом": Z-патріотка Кудрявцева висловилася з приводу ЗеленськогоВідео

14:26

Загроза роботі ЗСУ дронами по окупантах: Резніков оцінив сценарій військового альянсу Китаю з РФВідео

14:22

Український комік, що поливає брудом українців, виправдався за свої словаВідео

14:15

ЗСУ триматимуть оборону Бахмута: Зеленський терміново зібрав Ставку через важкі бої на ДонбасіВідео

Реклама
14:11

Кубань, Курськ і Бєлгород захочуть в Україну, а Кадиров втече в Дубай: Росс назвав дату розпаду РФВідео

13:59

Тест за картинкою: швидко і просто дізнатися про свої комплекси

13:40

"Цілі будуть": в Україні анонсували нові удари дронів вглиб території РФ

13:32

РФ не змінить хід війни навіть у випадку захоплення Бахмута - Ллойд ОстінВідео

13:24

Робокоп, Ісус Христос і навіть Шпинат: як не можна називати дітей в різних країнах світу

13:20

Favbet Foundation передав позашляховик Nissan підрозділу "Киянина"

13:17

Як почистити багато волоських горіхів за секунди: лайфхак, який дійсно працюєВідео

13:16

Простий психологічний тест: як по стилю одягу дізнатися про характер людиниВідео

13:13

Місяць навчань раз на рік замість строкової служби: Резніков пропонує змінити військову підготовкуВідео

13:10

Тягнутимуть з відповіддю до останнього: принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронаціюВідео

12:42

Знаменитий бренд Louis Vuitton влип у скандал через свастику РФ: в ОП жорстко відповіли

12:26

"Коли мама дала сотку, щоб виступив для бабусі": Кіркорова в трусах підняли на сміхВідео

12:20

Парад перемоги в Києві пройде в червні: астролог Влад Росс спрогнозував кінець війни і майбутнє РФЕксклюзив

12:15

Гороскоп на завтра 7 березня 2023: Рибам - складні завдання, Терезам - дрібні негараздиВідео

12:01

Угорщина закликає до "капітуляції України": Подоляк розніс Будапешт за танці під дудку ПутінаВідео

11:34

Пригожин затіває бунт: готує повалення пітерського губернатора-друга ПутінаВідео

11:15

Справжня дівчина мрії: як виглядає кіберкрасуня з серіалу "Чудеса науки" зараз

11:11

"Дадуть тілу силу і здоров'я": дієтологиня назвала 4 найкорисніших продукти

11:09

Українці обрали свій улюблений турецький серіал: результати опитування

10:56

Відкрив вогонь на ураження: строковик РФ в Курській області розстріляв товаришів по службі

Реклама
10:37

Годування кішки зі столу може закінчиться плачевно: що можна і не можна давати твариніВідео

10:32

Як повернути до життя дерево: прості поради для дачників і способи лікування вишні

10:04

"Захоплення спецслужбами України": у Петербурзі переполошилися після екстреної посадки Ту-22М3

09:52

Відкриття століття: знайдена зірка-"близнюк" Сонця з планетами-копіями Сатурна і Нептуна

09:24

"Я втратив свою красуню": окупанти вбили молоду захисницю України

09:16

План мобілізації ще не завершено: Резніков заявив, що Генштабу ЗСУ потрібні фахівціВідео

08:55

Гірке повернення українців до реальностіПогляд

08:54

Туреччина пропустила в Чорне море підсанкційне судно РФ з військовим вантажем - ЗМІ

08:41

Колишня ескортниця отримала нагороду від ГУР: їй довелося вибачатися, а розвідникам виправдовуватися

08:25

ЗСУ не виходять з Бахмута, але проводять маневри з тактичного відведення військ - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти