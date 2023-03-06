Кабмін призначив Кривоноса директором НАБУ: що про нього відомо

Таким чином Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отримані статусу кандидата.

Кабмін призначив директором НАБУ Семена Кривоноса/ скрін

Кабінет міністрів України у понеділок, 6 березня, призначив директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса, який раніше був очільником Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Кабмін збирався на позачергове засідання саме для розгляду одного питання – призначення керівника НАБУ. Уряд підтримав кандидатуру Кривоноса, рекомендовану прем'єрміністром Денисом Шмигалем.

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Також Шмигаль закликав Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які також вийшли у фінал конкурсу – Сергія Гупяка і Романа Осипчука.

Прем'єрміністр наголосив, що конкурс проходив прозоро. Він нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема, за участі міжнародних партнерів.

Шмигаль заявив, що тепер Україна виконала всі сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отримані статусу кандидата, і наголосив на стремлінні нашої держави перейти до перемовин щодо вступу уже цього року.

Що відомо про Семена Кривоноса

Семен Юрійович Кривонос народився у Маріуполі 16 січня 1983, йому 40 років.

Першу вищу освіту він здобув у Національному аграрному університеті в Києві за спеціальністю "агрономія". Далі у 2007 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України зі ступенем магістра державного управління, а після цього у 2010 році закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування, де отримав кваліфікацію спеціаліста права.

Його кар’єра на держслужбі розпочалася у 2007 році. Тоді він почав працювати у Голосіївській райдержадміністрації головним спеціалістом у відділі у справах сім'ї, молоді та спорту. Після цього працював у регіональних органах Міністерства юстиції у Київській і Одеській областях.

Далі він був першим заступником начальника Одеської митниці, а після звільнення з неї працював юридичним радником і радником з реформ у міжнародних та громадських організаціях. У травні 2021 року Семен Кривонос очолив Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) за рішенням уряду.

Скандали, пов’язані з Семеном Кривоносом

У 2014 році його звинувачували в отримання хабаря. У порушеній правоохоронцями справі йшлося про те, що голова однієї з сільрад Обухівського району Київської області, нібито вступивши у злочинну змову, зокрема, з керівником реєстраційної служби місцевого управління юстиції Кривоносом, вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки. Йшлося про нібито вимагання хабаря у розмірі 120 тисяч доларів.

Проте сам Кривонос пояснював, що версія слідства не підтвердилась. Після цього в Офісі генпрокурора повідомили, що справа була закрита за відсутністю факту злочину.

Як відбувався конкурс на посаду голови НАБУ

Після того, як закінчився термін повноважень попереднього керівника НАБУ Артема Ситника, у листопаді 2022 року було призначено відбір на посаду нового голови відомства. На конкурс допустили 74 кандидатів, кількість кандидатів скорочувалася на кожному з етапів відбору

Під час фінального етапу усі, хто до нього увійшов, пройшли співбесіду на доброчесність та професійну компетентність. Троє осіб після співбесіди увійшли до фінального етапу, і вже серед них уряд обирав переможця. Фіналістами були Семен Кривонос, Сергій Гуп'як і Роман Осипчук.

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення було ухвалено на засіданні Верховної Ради у вівторок, 7 лютого. За кандидатуру Ігоря Клименка проголосував 321 народний депутат, утрималися – 19.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області. В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту гелікоптера ДСНС загинули всі.

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