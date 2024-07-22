Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон

Коваленко вважає, що саме таку медійну персону могла обрати РФ, щоб її смерть могла каталізувати ті чи інші події в Україні.

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Для чого вбили Ірину Фаріон / колаж: Главред, фото: instagram/iryna__farion/

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що країна-агресорка Росія знавець на хаотизації суспільства і до чого тут Ірина Фаріон.

"Росія знавець на хаотизації суспільства. Різного типу інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на хаотизацію та дестабілізацію внутрішнього стану в країні, реалізуються протягом десятків років не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Наприклад, в Африці, де, здавалося б, зовсім інший світогляд у людей і зовсім інша культура. Тобто РФ потрібна хаотизація", - зауважив Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", не виключаючи методи, якими працюють російські спецслужби, цілком можливо, що була обрана медійна персона, яка мала контроверсійну позицію.

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Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

"В Ірини Фаріон були прихильники, які поділяли її думки, але були ті, хто з нею не погоджувався або відверто ненавидів. Тобто були як прихильники, так і вороги в самому суспільстві. І саме таку медійну персону було обрано, щоб її смерть могла каталізувати ті чи інші події в Україні. І це цілком можливо", - припустив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові стріляли у Ірину Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані.

Ввечері пятниці стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні. Керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання міста Львова Наталія Матолінець повідомила, що Фаріон потрапила до медиків у критичному стані з тяжкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку.

Слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

21 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон. У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон. Поховають її на Личаківському кладовищі на центральній алеї.

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