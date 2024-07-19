Зеленський відреагував на замах на Фаріон та повідомив про її стан

Сьоогодні ввечері на Ірину Фаріон стався замах, наразі вона у важкому стані.

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Ірина Фаріон наразі у важкому стані / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Ввечері, 19 липння у Львові було здійснено замах на Ірину Фаріон, наразі медики боряться за її життя, а правоохоронці та всі необхідні служби шукають того, хто напав на неї. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Також презадент заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Фаріон.

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"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - наголосив Зеленський.

Стрілянина у Львові та замах на Фаріон

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Про це повідомила журналістка та телеведуча каналу "Еспресо" Марта Оліярник.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі стан мовознавиці тяжкий, лікарі борються за її життя.

"Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", - розповів він.

Нагадаємо, що мовознавець та екснардеп Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" досить різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "сбродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скріншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тож до нього прийшли російські спецслужби.

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