Котли та дрова: експерт розповів про жахи опалювального сезону в зруйнованих містах

Як українцям готується до зими / Факти-ICTV

До зими українцям слід починати готуватися вже зараз, так як через повномасштабну війну організація проходження опалювального сезону у деяких регіонах - під великим питанням, повідомив експерт із питань енергетики Андрій Закревський в ефірі ТСН.

За його словами, жителям міст, де високий ризик у зимовий час залишитися з холодними батареями і без світла, слід серйозно подумати про евакуацію до інших населених пунктів.

Голова правління Асоціації Нафта і Газ України пояснює, що в будинках, в яких немає електрики, можна прожити всього кілька днів, і це через каналізацію.

"У великому місті рано чи пізно ваша каналізація закінчується перекачувальною станцією. Якщо буде вражена інфраструктура, то як ви будете її перекачувати, ці фекальні маси?.. Тому з великих міст, в яких зараз адміністрація сказала, що не може гарантувати проходження опалювального сезону - слід евакуюватися", - заявив Закревський.

Владі таких міст також потрібно продумати, де поставити туалети на вулицях, смітники, намети і пункти для обігріву. А ще фахівець вважає, що держава в 2022 році має дозволити громадянам займатися заготівлею дров.

Закревський додав, що говорити про екологію зараз - не час, коли весь світ перебуває в енергетичній кризі.

Експерт також переконаний, що "котли, пічки, невеликі сонячні електростанції - це той шлях, яким треба йти Україні".

"Тому потрібно довести ситуацію з децентралізацією. У нас багато кар'єрів, вугільних копанок, торфів в регіонах. Але не вистачає документів. І уряд має дати владі на місцях можливість забезпечити населення тим, що вони можуть у себе добувати", - розповів він.

Опалювальний сезон в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявляв, що опалювальний сезон в Україні стартує після 15 жовтня. Дата буде залежати від погодних умов. Тарифи на тепло підвищуватися не будуть – вартість кубометра складе 7, 42 грн.

Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.

Міністр розвитку, громад і територій Олексій Чернишов говорив, що Україну чекає дуже складна зима. Стандартний температура повітря в оселі українців повинна скласти 18-20 градусів тепла, і не нижче 16 градусів.

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