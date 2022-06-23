На Україну очікує дуже складна зима: тарифи не зміняться, але доведеться "економити тепло" - міністр

Українцям слід відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю - Чернишов/ Колаж Київська ОДА, УНІАН

На Україну очікує дуже складна зима, але опалювальний сезон має розпочатися вчасно. Тарифи на опалення не зміняться. Влада очікує, що стандартна температура в оселі повинна становити 18-20 градусів тепла і не знижатися нижче 16 градусів. Причому українцям слід "відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю". Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що на українців очікує дуже складна зима. Влада розуміє всі ризики і готова забезпечити своєчасний старт зимового опалювального сезону. Тарифи не підвищуватимуть.

"Вочевидь, що ця зима буде надскладною. Головне - ми повинні захистити кожного українця і обігріти його житло. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їх стабільність. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови", - сказав Чернишов.

Також міністр каже, що українцям слід "відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю". Оптимальна температура в квартирі повинна становити + 18-20, і не менше 16 градусів тепла.

читайте такожТарифи на комуналку взимку не зростуть: Шмигаль розповів про опалювальний сезон"Але ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю.Оптимальна температура в будинку повинна коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в економних країнах розвиненої Європи. Як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного з нас", – підкреслив Олексій Чернишов.

Дивіться відео ТСН – на Україну очікує важкий опалювальний сезон

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що ціна на газ для населення в Україні після травня 2022 року не зміниться. Вартість кубометра палива, як і раніше, становитиме 7,99 грн.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ в рамках річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалено через воєнний стан", - підкреслили в повідомленні.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Україна має намір повністю відмовитися від купівлі російського газу. Київ вже проводить перемовини з США з метою купівлі американського палива.

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