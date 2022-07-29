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Верховна Рада "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни

29 липня 2022, 13:04

Постачальники газу не зможуть вимагати примусової оплати заборгованості на період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його завершення.

Тарифи на комуналку
Верховна Рада наклала мораторій на підвищення тарифів на газ, воду та опалення в Україні / Колаж УНІАН

Верховна Рада встановила заборону на підвищення тарифів на тепло для населення. Не повинні підвищувати комунальні платежі за послуги з розподілу природного газу, теплової енергії, послуги щодо постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Покрити різницю між реальним тарифом і тим, який буде встановлено для споживачів, планують шляхом залучення додаткових понад 125 мільярдів гривень. Гроші повинні дати міжнародні партнери. Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що законопроект №7427 за основу і в цілому проголосовано парламентаріями в п'ятницю, 29 липня. Підтримали документ 260 народних обранців.

Верховна Рада 'заморозила' тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни

Закон діятиме на період воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення. У цей час постачальник природного газу не може примусово вимагати від клієнта оплати заборгованості.

Гроші, щоб покрити різницю між реальним тарифом і тим, який встановить держава для населення, планують з наданих міжнародними партнерами коштів. На ці потреби влада має намір залучити понад 125 мільярдів гривень.

На які послуги не будуть підвищені тарифи

  • Розподіл природного газу
  • Теплова енергія
  • Постачання теплової енергії і гарячої води

Дивіться відео ТСН - скільки українці заборгували за комуналку

Тарифи на газ та електроенергію в Україні

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що в Україні не планується повішення тарифів на електроенергію. В уряді запропонували направити частину коштів, що надходять від генеруючих електрику компаній, на стабілізацію тарифу.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що на Україну очікує дуже складна зима, проте опалювальний сезон має розпочатися вчасно. За його словами, тарифи на опалення не змінюватимуться, однак українцям потрібно буде навчитися економити тепло.

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Верховна Рада тарифи на опалення новини України тарифи на воду
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