Шмигаль розповів, як зміняться тарифи на газ до кінця опалювального сезону

Шмигаль назвав тарифи на 2022 рік / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію і ціни на газ до кінця опалювального сезону не зміняться.

Як стало відомо на брифінгу після засідання Ради безпеки і оборони України в понеділок, 24 січня, мова йде про відповідність з підписаним меморандумом з органами місцевого самоврядування.Про це він заявив

"Уряд виконав всі свої зобов'язання перед місцевою владою щодо і передачі коштів, і передачі податків до бюджетів. Відповідно, це також дозволяє стверджувати, що тарифи на тепло і гаряче водопостачання органи місцевого самоврядування підвищувати не будуть до кінця опалювального сезону", сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році. Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

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