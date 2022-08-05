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Україна запасається газом на зиму: до опалювального сезону готові на 60% - Шмигаль

5 серпня 2022, 18:53

Планується використовувати 2,6 мільярда кубометрів газу для потреб ТЕС та ТЕЦ у разі виникнення військових ризиків, сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль опалення
Міста України продовжують підготовку до опалювального сезону - Шмигаль / Колаж УНІАН

Україна продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону. У підземних сховищах вже 12,1 млрд кубометрів газу з 19 млрд куб.м, які держава має намір накопичити на зиму. На випадок військових ризиків, для потреб теплових електростанцій закладено 2,6 мільярдів кубометрів палива. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні Кабміну у п'ятницю, 5 серпня, він розповів про те, що Київ вже закачав до своїх ПСГ 12,1 млрд. кубічних метри газу. Всього планується накопичити на зиму 19 мільярдів кубометрів палива.

Якщо будуть військові ризики, ТЕС та ТЕЦ отримають можливість використовувати 2,6 мільярди кубометрів газу.

Також Шмигаль уточнив, що формується запас резервів обладнання на випадок пошкодження інфраструктури під час опалювального сезону. Держава виділяє 1,4 мільярда гривень.

Що стосується запасів вугілля, на складах теплових станцій накопичили вже 1,8 млн тонн. До початку опалювального сезону планують, щоб цей показник становив 2,5 млн тонн.

Крім того, глава уряду додав, що проводиться підготовка інфраструктури в містах. В цілому, країна готова до опалювального сезону майже на 60%.

"Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%... Дві ТЕЦ, які отримали пошкодження від обстрілів, вже відновлено", - підкреслив Денис Шмигаль.

Опалювальний сезон в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявляв, що опалювальний сезон в Україні стартує після 15 жовтня. Дата залежатиме від погодних умов. Тарифи на тепло не підвищуватимуться – вартість кубометра складе 7,42 грн.

Верховна Рада 29 липня "заморозила" тарифи на газ, тепло і гарячу воду в Україні на період війни і 6 місяців після закінчення бойових дій. Пільгову ціну забезпечать шляхом залучення додаткових 125 мільярдів гривень.

Міністр розвитку, громад і територій Олексій Чернишов казав, що на Україну очікує дуже складна зима. Стандартний температура повітря в оселі українців повинна складати 18-20 градусів тепла, та не нижче 16 градусів.

Інші новини:

Кабмін опалювальний сезон Денис Шмигаль
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