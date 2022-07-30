"Воєнний" опалювальний сезон: у Кабміні зробили важливу заяву

Коли стартує опалювальний сезон: відповідь Кабміну / Факти-ICTV

В Україні новий опалювальний сезон стартує традиційно після 15 жовтня, але з урахуванням погодних умов і температури повітря, повідомив сьогодні під час брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який перебував у Вінниці.

За інформацією чиновника, старт опалювального сезону запланований на середину жовтня, а в Кабміні схвалили рішення не підвищувати тарифи на тепло. Таким чином, газ для населення поставлятиметься за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

"Верховна рада схвалила три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", - зазначив Чернишов.

Також відомо, що нормативні показники температури не переглядатимуть.

"Мінімальний рівень температури, який має бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, а більше так", - додав міністр.

На які послуги не будуть підвищені тарифи

Розподіл природного газу

Теплова енергія

Постачання теплової енергії і гарячою водою

Тарифи на газ і електроенергію в Україні

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що в Україні не планується повішення тарифів на електроенергію. В уряді запропонували направити частину коштів, що надходять від генеруючих електрику компаній, на стабілізацію тарифу.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що Україну чекає дуже складна зима, проте опалювальний сезон має розпочатися вчасно. За його словами, тарифи на опалення не змінюватимуться, однак українцям потрібно буде навчитися економити тепло.

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