Корупційні скандали в Україні гальмують постачання зброї - президент Литви

Гітанас Науседа не вважає, що корупція стала причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

https://glavred.net/ukraine/korrupcionnye-skandaly-v-ukraine-tormozyat-postavki-oruzhiya-prezident-litvy-10498303.html Посилання скопійоване

Гітанас Науседа висловився про негативні наслідки корупційних скандалів в Україні / Фото: president.gov.ua

Корупційні скандали в Україні є серйозним ударом по репутації та істотно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами, ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців.

"Це (корупційні скандали, - ред.) важлива причина. Це дуже важлива причина (...) Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, куди спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", - сказав Науседа телерадіокомпанії LRT.

відео дня

При цьому президент Литви не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

"Іноді справи пов'язані ще й з тим, що одна справа ухвалити рішення, а інша – реалізувати це рішення", – сказав литовський президент.

Зазначимо, що подібні коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Рустема Умерова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом в Міністерстві оборони України почалися розслідування про зловживання і хабарництво при закупівлі зброї.

Відставка Резнікова з посади глави Міноборони

3 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Глава держави внесе до Верховної Ради пропозицію про заміну Олексія Резнікова на голову Фонду держмайна Рустема Умерова.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових подань. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - сказав глава держави.

4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий", - написав Резніков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.