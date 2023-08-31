У Британії - новий глава Міноборони: що зміниться для України з приходом Гранта Шеппса

Бен Воллес подав у відставку. Його посаду в Міноборони Великої Британії зайняв глава міністерства енергетики Грант Шеппс.

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Бена Уоллеса на посаді британського Міноборони замінив Грант Шеппс / Колаж: Главред, фото: gov.uk, twitter.com/10DowningStreet

Посаду міністра оборони Великої Британії після звільнення Бена Воллеса зайняв глава міністерства енергетики Грант Шеппс.

Про це повідомляється 31 серпня в Twitter британського прем'єр-міністра.

"Член парламенту Грант Шеппс був призначений державним секретарем з оборони", - йдеться у повідомленні.

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Сам Шеппс також підтвердив своє призначення.

"Для мене велика честь бути призначеним міністром оборони. Я хотів би віддати належне величезному внеску, який Бен Воллес вніс в оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні 4 роки", - написав він.

"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони з нетерпінням чекаю на співпрацю з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил на варті безпеки нашої країни. І продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", - сказав Шеппс.

Посада глави Міноборони Великої Британії - вже п'ята для Шеппса в Кабінеті міністрів за останній рік. Зокрема, він встиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем з бізнесу, енергетики та промислової стратегії, міністром енергетики.

Шеппс і Україна

Велика Британія - одна з провідних країн, яка підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, тому посада очільника британського Міноборони особливо важлива.

Навесні 2022 року Грант Шеппс повідомив, що прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців. Тоді він підкреслив, що Велика Британія "рішуче стоїть на боці народу України".

На посаді міністра енергетики Грант Шеппс минулого тижня відвідав Україну. Кадри візиту він опублікував 25 серпня на своїй сторінці в соцмережі X (до недавнього часу — Twitter).

"Цього тижня побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії", - зазначив він.

Грант Шеппс відвідав Україну 25 серпня / скріншот

Візит Шеппса в Україну включав відвідування електростанції, яка сильно постраждала внаслідок російських бомбардувань, а також відвідування Стіни пам'яті, щоб віддати належне загиблим українським солдатам.

Він зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та діячами енергетичної галузі в Києві, щоб обговорити підтримку Великої Британії у відновленні країни, а також наголосити на допомозі Великої Британії у вигляді кредитної гарантії у розмірі 192 мільйонів фунтів стерлінгів, яка дозволить британській компанії постачати Україні послуги зі збагачення урану.

Відставка Бена Уоллеса

31 серпня 53-річний британський політик Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак прийняв відставку Уоллеса.

Бен Воллес обіймав посаду міністра оборони з 2019 року, після приходу до влади Бориса Джонсона.

У липневому інтерв'ю газеті Times Бен Воллес говорив про бажання піти з політики в ході запланованих перестановок в Кабінеті міністрів. За його словами, він хотів би повернутися до життя поза політикою.

Як повідомляв Главред, в перший тиждень вересня у Міністерстві оборони України змінять голову - місце Олексія Резнікова займе голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

Хто очолить ФДМУ замість Умерова, поки не вирішено. Олексій Резніков ймовірно буде призначений послом до Великої Британії.

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