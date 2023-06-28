З несподіваним візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Перед тим, як стало відомо про прибуття Науседи до Києва, він оголосив, що Литва придбає для України дві системи ППО NASAMS.

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Гітанас Науседа прибув до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: ОП

У середу, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з офіційним візитом до Києва. У нього заплановані переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Науседа прибув з неоголошеним візитом до столиці України. Він візьме участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України, повідомляє Delfi.

В ході переговорів, за даними Адміністрації президента Литви, Науседа і Зеленський обговорять порядок денний саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, а також переговори України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

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Перед тим, як стало відомо про прибуття Науседи до Києва, він оголосив, що Литва придбає для України дві системи ППО NASAMS.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для України в боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" - написав Науседа в Twitter.

Пускові установки NASAMS повинні бути доставлені в Україну найближчим часом.

В Україну Науседа приїхав з Гааги, де брав участь у зустрічі глав держав-партнерів України, які обговорювали подальшу підтримку нашої держави.

"Серед питань, які ми обговорювали вчора в Гаазі, є подальша підтримка України. Отримав можливість зустрітися з прем'єр-міністром Норвегії та подякувати йому за співпрацю в наданні військової допомоги Україні, яка бореться з російською агресією", - написав Науседа у Facebook.

З Києва президент Литви відправиться до Брюсселя, де в четвер починається засідання саміту європейських лідерів.

Підтримка Вільнюсом Києва

Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту (11-12 липня) НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення для України про приєднання до Північноатлантичного альянсу. Про це 6 квітня повідомила пресслужба парламенту Литви.

Раніше жителям Литви вдалося придбати для потреб ЗСУ 110 засобів протидії російським безпілотникам, а також 80 схвалених Північноатлантичним альянсом радарів Wingman на суму 1 095 000 євро. За допомогою антидронів можна збивати БПЛА на відстані 5 кілометрів.

У Литві придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів і назвали його дуже символічно - "PEACE Дец".

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