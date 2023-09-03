Міноборони має очолити Умєров: Зеленський підтвердив відставку Резнікова

Зеленський зазначив, що Верховна Рада України добре знає пана Умєрова і дане рішення не потребує додаткових представлень.

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Зеленський підтвердив відставку Резнікова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, скріншот

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Глава держави внесе до Верховної Ради пропозицію щодо заміни Олексія Резнікова на голову Фонду держмайна Рустама Умерова. Про це Зеленський сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов цібільш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - сказав Зеленський.

За словами українського гаранта, Міністерство оборони має очолити Рустем Умєров.

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"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав президент.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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