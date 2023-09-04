"До звіту готовий": Резніков подав у Раду заяву про відставку

Володимир Зеленський заявив, що внесе кандидатуру Рустема Умерова на пост міністра оборони.

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Олексій Резніков залишає пост міністра оборони / Колаж: Главред, Фото: Facebook / reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо стрій!"- написав Резніков в Facebook.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на пост міністра оборони.

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Заява а. Резнікова / Facebook / reznikovoleksii

Зміна глави Міноборони

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Глава держави внесе до Верховної Ради пропозицію про заміну Олексія Резнікова на голову Фонду держмайна Рустема Умерова.

За словами українського гаранта, Міністерство оборони повинен очолити Рустем Умеров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових подань. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав президент.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Гучні скандали в Міноборони

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті.

У статті під назвою "Тилові щури Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж при мирному житті" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

Пізніше директор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який фігурує у скандалі щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, був звільнений з посади.

Пізніше спалахнув ще один скандал, після чого Резніков заявив про те, що подасть у відставку, якщо програє в парі за участю одного з журналістів. Таку обіцянку він дав після того, як був опублікований матеріал про нібито закупівлю літніх курток для ЗСУ замість зимових.

"Я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - сказав він.

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