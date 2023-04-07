Контрнаступ ЗСУ: у ГУР заявили, що доленосні рішення ухвалюються перед ударом

Україна обмінюється військовою інформацією з країнами-союзниками, проте остаточні рішення ухвалюються в Києві, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

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Україна приймає головні рішення щодо війни в останній момент - ГУР / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Плани контрнаступу Збройних сил України є надсекретною інформацією, якою володіє обмежена кількість осіб. Київ консультується з країнами-союзниками, проте остаточне рішення ухвалює самостійно. Ключові рішення ухвалюються в доленосний останній момент, в тому числі, і з міркувань безпеки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що інформація про контрнаступ ЗСУ абсолютно засекреченою.

За його словами, йде обмін відомостями з країнами-союзниками, проте остаточне рішення з усіх питань ухвалює військово-політичне керівництво України спільно з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським.

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"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення ухвалює Україна і українське військово-політичне керівництво, безумовно, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський",- пояснив ситуацію Юсов.

Андрій Юсов підкреслив, що головні рішення ухвалюються в остаточний і доленосний момент. Це обумовлено, в тому числі, і міркуваннями безпеки.

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Контрнаступ ЗСУ

Постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт раніше сказала, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ вже найближчими тижнями. Київ сам обере тактику на полі бою. Також Сміт підкреслила, що окупанти Росії також намагаються почати свій наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що армія України готується до контрнаступу. Ймовірним напрямком удару ЗСУ назвали окуповані райони півдня країни.

За даними Reuters, Україна найближчими тижнями або місяцями застосує на полі бою 8 нових штурмових бригад в 40 тисяч військових для проведення операції з повернення своїх територій. Військова операція стане серйозним викликом для України, від її результату залежатиме подальший розвиток питання завершення війни.

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