Про удари військ РФ по Харкову промовчали: у Бєлгороді злякалися ЗСУ і скасували парад 9 травня

Місцева влада російського Бєлгорода має намір ухвалити рішення щодо заходів на 9 травня, мовляв, "виходячи з оперативної обстановки", сказав В'ячеслав Гладков.

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У Бєлгородській області побоюються "удару ЗСУ" по окупантах РФ і військовій техніці в Бєлгороді / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Місцева влада міста Бєлгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Побоюються, мовляв," удару з боку ЗСУ " по військовій техніці та армії загарбників.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що параду в центрі Бєлгорода не буде.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю техніки і скупченням військовослужбовців в центрі Бєлгорода", - заявив він.

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Доцільність проведення салюту і ходи "Безсмертного полку" вирішуватимуть на засіданні оперативного штабу.

"Що стосується салюту і ходи "Безсмертного полку", то розглянемо це питання, так само як і святкування 80-річчя прохорівської битви, на найближчому засіданні оперативного штабу", - підкреслив В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, влада Бєлгородської області систематично звинувачує ЗСУ в обстрілі прикордонних Україні районів регіону. Про те, що з Білгородщини окупанти Росії завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та області, там замовчують.

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Війна Росії проти України

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що сили оборони України можуть розпочати контрнаступ вже найближчими тижнями. Київ самостійно обиратиме тактику ведення бойових дій. При цьому, підкреслила Сміт, окупанти Росії також намагаються піти в наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що ЗСУ готові до контрнаступу. Операція стане серйозним викликом для української армії. Ймовірним напрямком удару військ по російських окупантах журналісти вважають південь України.

Згідно з даними Reuters, Україна протягом найближчих тижнів або місяців застосує 8 нових штурмових бригад до 40 тисяч військових для проведення контрнаступальної операції. На думку журналістів, від результатів майбутнього наступу залежить подальший розвиток подій щодо завершення війни Росії проти України.

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