ЗСУ готуються до потужного контрнаступу: у США спрогнозували, коли чекати його початку

Представниця США при НАТО підкреслила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

У США спрогнозували, коли чекати початку контрнаступу ЗСУ / 24 ОМБр імені короля Данила

Сполучені Штати Америки вважають, що Збройні сили України вже найближчими тижнями розпочнуть свій весняний контрнаступ. Про це заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт, пише "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж найближчих тижнів", - сказала американська дипломатка.

При цьому вона уточнила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

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Також Сміт наголосила, що росіяни теж зараз намагаються розпочати власний наступ.

"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою",- сказала представниця США при НАТО.

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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