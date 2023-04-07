У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Розглянуто заходи щодо запобігання витоку інформації про плани сил оборони України.

https://glavred.net/ukraine/v-razvedke-uznali-veroyatnye-plany-rf-zelenskiy-provel-vazhnoe-zasedanie-stavki-10462006.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський обговорив ключові напрямки плану оборони / колаж фото Офіс президента, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Головнокомандувач збройними Силами України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічними угрупованнями військ доповіли про хід бойових дій на ділянках фронту в межах зон їх відповідальності", — повідомляє прес-служба Офісу президента.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про можливі дії ворога в найближчий період.

відео дня

Крім того, повідомляє прес-служба, "члени Ставки детально розглянули хід формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу".

"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах щодо запобігання витоку інформації про плани сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родами військ і оперативних напрямків.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

Читайте більше: