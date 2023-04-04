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Україна готова до контрнаступу: у NYT розповіли, з якими важкими викликами зіткнуться ЗСУ

4 квітня 2023, 06:49
Успіх у боях на південному сході зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в "болото", і заохотив би союзників до подальшого озброєння та фінансування Києва.
ЗСУ, війна, українські військові
Майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Україна готова до вирішального весняного контрнаступу, але суворим випробуванням буде відновлення втрат і збереження мотивації втомлених від війни військ.

Як пише видання The New York Times, новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах.

"Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності РФ, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в "болото", і, найімовірніше, заохотив би союзників України до подальшого озброєння і фінансування Києва", – пишуть журналісти.

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За оцінками NYT, майбутній контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України.

"Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які будуть прориватися крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій", – зазначає NYT.

Директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас заявила, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, якщо вона вчасно отримає зброю та підготує війська.

"Україна може зробити РФ ослабленою військовою силою в Східній Європі з невеликими важелями впливу на переговорах про припинення війни", - вважає Фаркас.

Вона заявила, що люди "представляють лише те, що бачать зараз", але багато що може змінитися з надходженням на фронт нового західного озброєння і десятків тисяч українських солдатів, які проходять підготовку в Україні та Європі.

Проте, зазначає NYT, успіх ЗСУ навряд чи гарантований, оскільки союзники не поспішають надсилати зброю, а солдатам доводиться задовольнятися прискореними курсами штурмової тактики.

Озброєння та обладнання для прориву ліній окопів і перетину мінних полів з'являється в України, проте незрозуміло - чи в достатній кількості.

Видання пише, що Україна, ймовірно, завдасть удару на півдні.

"Удар протяжністю близько 80 км по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить територію, що утримується РФ, на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз в Криму", – пише NYT.

Водночас, зазначають журналісти, моральний дух українських бійців, який більшу частину війни був кращим, ніж у противника, "стає дедалі більшою проблемою".

У десятках недавніх інтерв'ю NYT солдати, які перебувають на позиціях під Бахмутом або виходять із вуличних боїв на короткі перерви, висловлювали жах від масштабів насильства та смертей.

Одним із найяскравіших прикладів військового відновлення, зазначає видання, є те, що Міністерство внутрішніх справ відновлює підрозділ "Азов", бійці якого загинули, були поранені або потрапили в полон під час облоги Маріуполя та штурму металургійного комбінату "Азовсталь" минулої весни, а також загинули під час вибуху в казармі для військовополонених у Оленівці.

Нещодавно новобранці "Азова" п'ять тижнів опановували базові солдатські навички. Для того, щоб до штурмового підрозділу "Азова" потрапляли лише наймотивованіші солдати, новобранцям дають можливість вибору. Після закінчення навчання вони можуть вирішити залишитися на базі або йти в бій.

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. До того часу триватиме оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

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