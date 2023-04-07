"Увійдуть до бункера Путіна і назвуть наступника": Піонтковський сказав, як зміниться влада в РФ

Є два сценарії, як у подальшому можуть розвиватися події. Більш сприятливий варіант для України передбачає успіх на полі бою, у результаті чого Путіна усунуть.

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Піонтковський сказав, як зміниться влада в РФ/ сайт Кремля, скрін

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін сам не готує свого наступника. Він планує триматися за владу в РФ до останнього.

Проте наступника для Путіна готують різні численні групи в Росії. І питання, коли російського диктатора усунуть, вирішуватиметься на полі бою. Таку думку висловив російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Сам Путін не готує ніякого наступника. Всі ці міфи про наступника ми чули від 2016 року. Людина, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом як злочинець, буде триматися за владу до останньої секунди. Наступника будуть готувати численні групи. Все вирішиться на полі бою", – вважає публіцист.

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Два сценарії розвитку війни

Він зазначає, що ситуація у війні може далі розвиватися за одним із двох сценаріїв. Перший передбачає, що під час контрнаступу українські війська звільнять від окупантів Мелітополь і вийдуть на узбережжя, після чого російське угруповання в Криму перетвориться у величезний котел. Після цього російські загарбники будуть змушені тікати з Криму.

"Тоді і з’являться люди, які увійдуть до бункера Путіна та назвуть наступника. Це перший сценарій", – прогнозує Піонтковський.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Другий сценарій можливий у тому разі, якщо українським військовим не вдасться добитися таких великих успіхів на полі бою під час контрнаступу. У такому разі збережеться та патова ситуація, яка є зараз.

"Теж буде зіткнення сторін на якійсь лінії, може, більше на користь України. Зараз Путін не мріє взяти Київ, він мріє про те, щоб продати народу цю заморожену ситуацію як нібито почесну нічию і зберегти місце при владі. Розмови стосовно 2024 року саме тому активізувалися", – сказав Піонтковський.

Коли в РФ можуть усунути Путіна

Раніше журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький висловив думку, що для того, щоб в країні-агресорі Росії змінилася влада, російський диктатор Путін повинен або померти, або назавжди зникнути.

Також Ганницький зазначає, що у російського диктатора Володимира Путіна немає наступника, а сам він не може піти з посади. Варіант з наступником був би для Путіна ідеальним, але він не може нікому довіряти, тому російський диктатор не віддасть владу, поки здатний функціонувати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що директор країни-агресора Росії Володимир Путін сидить в бункері і нікого до себе не пускає, допоки ті, хто до нього прямує, не пройдуть 10-денний карантин. Путіна огорнув страх, він всіх боїться і не вилазить з бункера.

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