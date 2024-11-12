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Контрнаступ РФ провалився: ворог зазнав рекордних втрат на одному з напрямків

Юрій Берендій
12 листопада 2024, 03:02
1637
Росіяни почали масований контрнаступ на Курщині, однак, в ході боїв, вони зазнали значних втрат і не змогли змінити ситуацію на фронті, вказує експерт.
Контрнаступ РФ провалився: ворог зазнав рекордних втрат на одному з напрямків
Контрнаступ РФ на одному з напрямків провалився / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Контрнаступ РФ на Курщині захлинувся
  • Російська 810 бригада морської піхоти зазнала колосальних втрат
  • Кардинального перелому на лінії фронту наразі немає

Черговий контрнаступ російських військ на позиції українських підрозділів у Курській області фактично зазнав невдачі. Українські сили наразі контролюють близько 700 кв. км території в цьому регіоні. Про це в ефірі телеканалу FREEДOM повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Снєгирьов також зазначив, що під час боїв у районі населеного пункту Погребки 810-та бригада морської піхоти РФ зазнала рекордних втрат як у живій силі, так і в техніці.

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"Тільки під час однієї з так званих "банзай-атак" було знищено 14 бойових машин противника. Це крім колосальних втрат в особовому складі", - вказує аналітик.

Він повідомив, що 810-та бригада морської піхоти, один із найбільш боєздатних підрозділів РФ, була передислокована з Покровського напрямку (Донецька обл.) до Курської області. На цьому напрямку зафіксували близько шести невдалих для окупантів "банзай-атак".

Також він згадав про запеклі бої в районі Малої Локні, але підкреслив, що завдяки залученню оперативних резервів Збройних сил України вдалося стабілізувати ситуацію.

Снєгирьов зазначив, що присутність військових з КНДР, які складають приблизно 11-12 тисяч осіб у складі близько 50-тисячного російського угруповання, не змінила становища на користь противника.

"Кардинального перелому ситуації на лінії бойового зіткнення на цю мить немає. Ще раз наголошу: всі спроби контратакувати позиції Збройних сил України і в районі Малої Локні, і в районі Плехово, і в районі населеного пункту Погребки були успішно нейтралізовані діями Збройних сил України", — зазначив аналітик.

Він додав, що через відсутність бойової координації північнокорейських солдатів із російськими підрозділами, ефективне використання цих військових поки що залишається під сумнівом.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Бої в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зібрали угруповання чисельністю 50 тисяч на Курському напрямку, до якого, зокрема, входять північнокорейські підрозділи. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських і українських посадовців, які відзначають, що РФ готується до наступу для повернення контролю над територією в Курській області.

Командир взводу 95-ї десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов заявив про значні втрати російських підрозділів на цьому напрямку, що вдесятеро перевищують втрати українських військових.

Російська армія відновила наступ у Курській області ще 7 листопада, що ускладнило становище для ЗСУ, повідомляють аналітики DeepState. За їхньою інформацією, активність окупантів збереглася поблизу населених пунктів Погребки, Зелений Шлях та Дар'їн. Зменшення атак спостерігається лише в районі Суджі.

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