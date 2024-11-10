Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

У матеріалі йдеться, що контрнаступ окупантів у Курській області розпочнеться найближчими днями.

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РФ накопичує резерви / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключові тези:

Окупанти зібрали чимало резервів на Курському напрямку

Ворог готується до контрнаступу

Наступ РФ може розпочатись найближчим часом

Російські окупанти зібрали 50-тисячне угруповання на Курському напрямку, включаючи північнокорейські війська. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

У ЗМІ цитують американських та українських офіційних осіб, які зазначають, що РФ готується до наступу, спрямованого на повернення території в Курській області.

відео дня

"У новій американській оцінці йдеться, що Росія наростила сили, не відводячи солдатів зі сходу України, що дозволяє Москві наступати на кількох фронтах одночасно.", - пишуть у NYT.

У виданні додають, що російські окупанти атакують позиції ЗСУ ракетними ударами і артилерійським вогнем, проте загарбники РФ ще не розпочали масштабного наступу.

"Українські офіційні особи кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Наразі північнокорейці тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курська.", - підкреслили журналісти у матеріалі.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - новини за темою

Як раніше писав Главред, під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів. Санітарні та безповоротні втрати серед окупантів склали 7980 осіб. Також нашим десантникам вдалося знищити і пошкодити в Курській області чимало ворожої техніки.

Військовий експерт Роман Світан розповідав, що українські захисники можуть відійти з Курської області лише в разі збільшення сил росіян. При цьому він наголосив, поки що відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.

Денис Попович повідомляв, Курська операція ЗСУ триває та успішно виконує свої ключові завдання. Насамперед операція в Курську змусила окупантів перекинути свої сили з Донбасу, що, своєю чергою, ослабило їхній наступ на сході.

По-друге, бойові дії в Курській області дозволяють українським силам поповнювати обмінний фонд російськими військовополоненими.

По-третє, на думку Поповича, операція ЗСУ в Курській області Росії значно зміцнила позиції України на будь-яких майбутніх переговорах.

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