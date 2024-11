Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

Ключові тези:

Російські окупанти зібрали 50-тисячне угруповання на Курському напрямку, включаючи північнокорейські війська. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

У ЗМІ цитують американських та українських офіційних осіб, які зазначають, що РФ готується до наступу, спрямованого на повернення території в Курській області.

У виданні додають, що російські окупанти атакують позиції ЗСУ ракетними ударами і артилерійським вогнем, проте загарбники РФ ще не розпочали масштабного наступу.

"Українські офіційні особи кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Наразі північнокорейці тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курська.", - підкреслили журналісти у матеріалі.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.