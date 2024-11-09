Армія РФ відновила наступ на Курщині: колони з десантом сунуть на ЗСУ - DeepState

Нову хвилю наступу ворог розпочав біля трьох населених пунктів Курщини.

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Ворог не змінив тактику ведення наступу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з DeepState

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Окупанти відновили спроби наступу у Курській області

Ворог переміщає свій десант цілими колонами

В області тривають бої

Армія країни-агресора Росії ще 7 жовтня поновила наступальні дії у Курській області, що ускладнило становище ЗСУ. Не збавив темпів ворог і наступного дня, повідомляють аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, активність окупантів збереглася біля трьох населених пунктів - Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну. Знизив застосування своїх чил противник лише біля Суджі.

відео дня

"Ворог рухається колонами з десантом. Бої тривають, ситуація уточнюється", - повідомляють аналітики.

В DeepState також уточнили, що тактика ворога не змінилася, відбувається десантування піхоти на БМП. За таким принципом армія РФ ще неодноразово намагатиметься здійснити масовані штурми, щоб повернути втрачені території.

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Наступ РФ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, що вкінці жовтня армія країни-агресорки Росії просунулася в Курській області. Російські військові рухалися вперед на головному українському виступі.

Раніше Главред повідомляв, що 810-та бригада морської піхоти РФ і війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять із яких було знищено, пошкоджено або кинуто.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Напередодні військовий експерт Валерій Рябих попереджав, що будь-яке залучення північнокорейських військовослужбовців призводить до їхніх втрат. Не варто забувати, що лише за три місяці Курської операції ЗСУ Росія втратила майже 21 тисячу військовослужбовців.

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