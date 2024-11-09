Армія РФ відновила наступ на Курщині: колони з десантом сунуть на ЗСУ - DeepState

Головне:
- Окупанти відновили спроби наступу у Курській області
- Ворог переміщає свій десант цілими колонами
- В області тривають бої
Армія країни-агресора Росії ще 7 жовтня поновила наступальні дії у Курській області, що ускладнило становище ЗСУ. Не збавив темпів ворог і наступного дня, повідомляють аналітики DeepState.
За їхньою інформацією, активність окупантів збереглася біля трьох населених пунктів - Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну. Знизив застосування своїх чил противник лише біля Суджі.
"Ворог рухається колонами з десантом. Бої тривають, ситуація уточнюється", - повідомляють аналітики.
В DeepState також уточнили, що тактика ворога не змінилася, відбувається десантування піхоти на БМП. За таким принципом армія РФ ще неодноразово намагатиметься здійснити масовані штурми, щоб повернути втрачені території.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наступ РФ у Курській області - останні новини
Нагадаємо, що вкінці жовтня армія країни-агресорки Росії просунулася в Курській області. Російські військові рухалися вперед на головному українському виступі.
Раніше Главред повідомляв, що 810-та бригада морської піхоти РФ і війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять із яких було знищено, пошкоджено або кинуто.
Напередодні військовий експерт Валерій Рябих попереджав, що будь-яке залучення північнокорейських військовослужбовців призводить до їхніх втрат. Не варто забувати, що лише за три місяці Курської операції ЗСУ Росія втратила майже 21 тисячу військовослужбовців.
Інші новини про ситуацію на Курщині:
- Число збільшується: скільки військових КНДР вже в Курській області - Зеленський
- Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області
- "Завдання виконані": ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови - Світан
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